Monte Epomeo, adottato il Piano di Gestione Forestale per il versante nord: tappa decisiva per la tutela ambientale e la sicurezza idrogeologica

Con un atto formale di rilevante importanza per il futuro ambientale dell’isola d’Ischia, è stato adottato il Piano di Gestione Forestale (PGF) per il versante settentrionale del Monte Epomeo. Il provvedimento, formalizzato con decreto commissariale n. 2617 del 31 luglio 2025, rappresenta un tassello strategico nella più ampia politica di mitigazione del rischio idrogeologico che interessa il comune di Casamicciola Terme, ancora segnato dalle ferite degli eventi franosi che hanno colpito l’isola negli anni recenti.

Il Piano nasce all’interno del quadro normativo delineato dall’articolo 121 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 e giunge a compimento dopo un percorso di consultazione articolato e partecipato, culminato nella determinazione positiva della conferenza di servizi dello scorso 7 luglio (D.D. n. 803/2025). Fondamentale, in questo iter, è stata anche la fase di pubblicazione e consultazione pubblica, avviata il 6 giugno attraverso il portale istituzionale sismaischia.it, che ha consentito l’acquisizione di osservazioni e contributi da parte della cittadinanza e delle realtà coinvolte.

Il PGF si configura come strumento operativo di lungo periodo per una gestione sostenibile del patrimonio forestale del Monte Epomeo, con finalità che intrecciano la salvaguardia ecologica alla prevenzione del dissesto idrogeologico. In particolare, il Piano mira a favorire un restauro vegetativo delle aree compromesse da fenomeni franosi e a contenere il rischio connesso allo sradicamento degli alberi in caso di frane valanghive, attraverso un’attenta pianificazione degli interventi e la selezione delle aree più esposte.

Questa misura rientra nel più ampio Programma degli interventi strutturali approvato dal Commissario Straordinario Giovanni Legnini con l’Ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023 e successivamente aggiornato con l’Ordinanza n. 8 del 24 aprile 2024. Si tratta di un progetto che prevede un investimento complessivo di 10 milioni di euro, con un primo finanziamento già disponibile pari a 4 milioni. Il livello di complessità e l’impatto atteso dell’iniziativa hanno reso necessario un approccio condiviso: il contenuto del PGF è stato infatti sottoposto al vaglio dei comuni di Casamicciola Terme (per la gran parte del territorio interessato), Forio e Serrara Fontana, oltre che delle associazioni ambientaliste, del Nucleo Forestale dei Carabinieri e degli uffici tecnici regionali.

Il decreto commissariale recepisce infine anche l’approvazione preliminare del Piano da parte della Giunta della Regione Campania, formalizzata dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – UOD Ambiente, Foreste e Clima, con nota del novembre 2024 (prot. n. PG/2024/0551710). Il prossimo passo sarà l’approvazione definitiva del documento da parte della stessa Giunta regionale, che ne sancirà l’efficacia piena.

Il PGF rappresenta così un passaggio cruciale non solo per la sicurezza del territorio, ma anche per la valorizzazione e la resilienza ecologica del Monte Epomeo, cuore verde dell’isola d’Ischia. Un segnale concreto della volontà istituzionale di affrontare in modo strutturato e lungimirante le sfide ambientali che questo territorio, tanto fragile quanto prezioso, si trova ad affrontare.