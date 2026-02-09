Montanino ed Esposito piegano il Valmontone. Torna il sorriso all’Ischia Calcio con 3 punti vitali

Un colpo d’autore, una trasferta difficile e un avversario esperto piegato: l’Ischia Calcio rialza la testa, mette alle spalle critiche e momenti negativi e conquista la prima vittoria nel girone di ritorno. Sul campo del Valmontone, la squadra di Simone Corino impone il proprio gioco, passa grazie alle reti di Montanino ed Esposito e strappa tre punti fondamentali per la corsa alla salvezza.

Il successo esterno restituisce respiro ai gialloblù, muove la classifica e offre nuovo slancio al gruppo in vista delle prossime sfide, a partire dal match contro la Flaminia, che potrebbe indirizzare ulteriormente il percorso stagionale degli isolani. Il tecnico sorprende con le scelte, abbandona il consolidato 4-3-3 e schiera un 4-2-3-1 inedito, con Lonigro e Fontanelli a completare il reparto arretrato insieme a Bosisio e Buono. Esposito viene lanciato dal primo minuto, a centrocampo ci sono Montanino e Lopes, mentre Belloni accompagna Longo nel ruolo di terminale offensivo. Occasione dall’inizio anche per Castagna. In porta confermato Gemito, autore di interventi decisivi. Fin dai primi secondi, l’Ischia mostra convinzione e intraprendenza.

Al 1’ Montanino sulla sinistra costringe la retroguardia avversaria all’angolo, dando subito il senso di una squadra decisa a fare la partita. Due minuti dopo, sugli sviluppi del corner, gli isolani reclamano un fallo di mano, ma l’arbitro lascia correre. Castagna prova un destro da lontano che termina fuori: avvio aggressivo e propositivo dei gialloblù, già due palloni pericolosi in pochi minuti. Al 6’ l’Ischia sfiora il vantaggio: Castagna va via centralmente e calcia, trovando la deviazione della difesa. Sulla palla ci arriva Belloni che prova a finalizzare a porta vuota, ma il palo interno respinge. Nonostante il gol sfiorato, la squadra mostra già un controllo territoriale evidente.

Il Valmontone replica al 10’ con El Bakhtaoui, bravo a presentarsi davanti a Gemito, ma il portiere gialloblù compie una parata bassa di grande riflesso, evitando l’1-0 e mantenendo l’Ischia in partita. La squadra di Corino continua a spingere: al 12’ Belloni protegge il pallone sulla destra e serve Lopes, il cui tiro viene anticipato in angolo. Al 13’ nuova occasione per gli isolani, con Belloni e Lopes protagonisti, e ancora un calcio d’angolo per l’Ischia.

Al 14’ arriva il gol meritato: Montanino stacca sul secondo palo su un perfetto traversone di Lopes e batte Yimga di testa, sbloccando la partita e premiando l’avvio arrembante dei gialloblù. Nonostante il vantaggio, qualche incertezza difensiva manda il Valmontone vicino al pari al 19’, con Gemito costretto a interventi decisivi fuori area. Al 21’ l’Ischia riprende il possesso palla e costruisce una lunga azione di pressione, con Belloni ed Esposito che cercano spazi e inserimenti senza concretizzare. Al 22’ altra chiusura provvidenziale del portiere su un cross insidioso.

I gialloblù mantengono il pallino del gioco, ma mancano ancora alcune conclusioni efficaci, con Montanino e Esposito sempre pericolosi, come al 24’ quando il calciatore isolano calcia alto. Al 26’ ancora Ischia in avanti: Longo protegge la palla e serve Esposito sulla destra, chiuso in extremis. Belloni prova la conclusione successiva, deviata in angolo.

I gialloblù controllano il campo, anche se il ritmo cala leggermente dopo la mezz’ora. Al 33’ Montanino avanza palla al piede e serve Belloni, il cui tiro non trova lo specchio. Al 34’ il Valmontone prova a farsi vedere, ma il tentativo termina sopra la traversa. Gli isolani continuano a spingere: al 36’ Longo e Belloni tessono una trama ordinata sulla destra, senza finalizzazione. Al 38’ punizione conquistata da Buono, con buona occasione per l’Ischia, seguita da un colpo di testa di Montanino alto sopra la traversa. Al 41’ Longo riparte sulla fascia, supera un paio di avversari e serve Castagna che calcia, ma Yimga blocca.

Al 43’ brivido per Gemito: El Bakhtaoui conclude di prima, ma la palla esce. Il primo tempo si chiude con un tiro di Buono deviato sul fondo. La ripresa si apre con un campanello d’allarme: Gemito è costretto a uscire fuori area per fermare El Bakhtaoui, evitando il pari al 47’. L’Ischia gestisce con prudenza e al 54’ raddoppia: Esposito sfrutta un contropiede, salta il portiere e deposita in rete con freddezza, mettendo al sicuro il risultato.

La squadra mantiene il controllo, pressa costantemente e crea ulteriori occasioni. Al 75’ Gemito resta a terra dopo un intervento in elevazione, ma nulla di grave e il portiere torna subito tra i pali. All’80’ una grande parata di Yimga evita il tris, mentre la difesa regge fino all’86’, quando Calì non trova la porta.

Allo scadere, il Valmontone sigla il gol della bandiera con Senesi, ma l’Ischia chiude la partita senza concedere ulteriori spazi. Il successo esterno regala fiducia, punti preziosi e una boccata d’ossigeno in vista delle prossime sfide. Montanino ed Esposito trascinano la squadra con personalità, mentre Gemito e la difesa dimostrano solidità e reattività nei momenti delicati, consentendo agli isolani di muovere la classifica e di rilanciarsi nella corsa alla salvezza.