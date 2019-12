Mons. Pietro Lagnese, ischitano dell’anno 2019

Gaetano Di Meglio | Non c’è dubbio alcuno, Pietro Lagnese è l’ischitano dell’anno. Sì, il vescovo di Ischia è il personaggio che in ogni caso, nel bene e nel male, ha caratterizzato la vita della nostra isola. Solitamente c’è un motivo, un gesto, una decisione che proietta un personaggio ad assurgere a questo “titolo”.

Per Pietro Lagnese, invece, la motivazione è diversa. E’ una motivazione che arriva dall’esercizio della funzione, per dirla con gli amanti di un tipo di reato.

Pietro Lagnese ha gestito la chiesa di Ischia attraverso un anno abbastanza molto pieno.

La questione del diritto di patronato di Casamicciola e Forio. Il ricorso dei comuni, le insorgenze delle parrocchie e la vittoria.

Pietro Lagnese ha gestito la chiesa di Ischia durante un anno in cui, almeno nella storia recente, non si era mai visto che i preti se ne andassero in ferie. Don Luigi Trani a studiare, Don Marco D’Orio un anno sabatico.

Questo 2019 è iniziato con i botti, il patronato appunto ed è finito con i botti, la cacciata di Don Antonio Angiolini dalla Parrocchia del Buon Pastore dopo 40 anni.

Il tutto passando per un convegno diocesano durante il quale Lagnese ha mostrato i muscoli.

Veramente lo aveva già fatto con il Patronato, ma con il presidente della CEI, il cardinale Gualtiero Bassetti ha messo la ciliegina sulla torta.

Ma qual è il vero motivo che ci fa premiare Lagnese? Qual è la motivazione, un po’ più profonda, che ci consente di riconoscergli questo titolo?

E’ la capacità della rappresentanza. Viviamo in un’epoca nella quale i problemi che abbiamo come comunità diventano ancora più problemi. Sanità, trasporti, scuola, ambiente, territorio, insularità, disagi, ricostruzione post sisma e tutti gli altri che ne conosciamo sono delle piaghe vere e proprie soprattutto perché non abbiamo nessuno che ci ascolta. Perché la nostra classe dirigente non ha potere di rappresentanza. Perché nessuno dei nostri politici ha potere di poter incidere sulle decisioni.

Lagnese, invece, è riuscito a smuovere il capo della chiesa cattolica. Si, è arrivato al piano più alto, da chi decide e ha inciso la storia della nostra isola.

Non abbiamo voce credibile in alla Città Metropolitana, siamo muti in Regione, al Governo se ne fottono, in Vaticano, invece, c’è chi può dire la sua.

Ed è questa, in fondo, la vera motivazione. Lagnese, uomo di Vitulazio, ischitano d’adozione, che è l’isolano dell’anno del 2019.

E non importa la sua gestione spirituale della chiesa, quella è una bugia evidente alla storia, ma c’è chi “crede”. Lo è per il suo gestire. Per il suo decidere. Per il suo guidare una parte, importante, della nostra isola.

E quando la classe dirigente (non solo politica) ma anche sociale della nostra isola, tranne pochissime eccellenze, mostra la peggiore mediocrità possibile, individuare chi riesce a raggiungere l’obiettivo è una cosa buona.

E con Lagnese, in questo fine anno, ci è consentito fare un’ultima riflessione. Con un uomo solo al comando è meglio. Ischia, scegli per il comune unico e che sia donna!