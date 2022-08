Monopattini “abusivi” e altro, il resoconto dei controlli della Polizia Locale di Ischia

Nelle ultime settimane, la Polizia Municipale di Ischia, coordinata dal Comandante Chiara Romano, ha posto in essere una serie di attività finalizzate alla salvaguardia della sicurezza stradale e al rispetto della legalità in generale. I servizi posti in essere si sono svolti in diversi settori. I controlli al codice della strada hanno portato ad elevare diverse sanzioni: 64 per superamento dei limiti di velocita’, 23 per uso di cellulari alla guida e 32 per sorpasso vietato.

Per quanto riguarda la circolazione in ZTL sono state sottoposte a sequestro 17 bici a pedalata assistita e ulteriori 8 motopattini di 2 società di free floating perché esercitavano l’attività di sharing nel territorio comunale senza aver conseguito le prescritte autorizzazioni.

Nel controllo sui locali notturni sono stati elevati 6 verbali per non rispetto dell’ordinanza che disciplina la musica ed in un caso ha portato alla sospensione di 10 giorni di una attività di somministrazione. Nell’ambito degli stessi controlli sono stati elevati 16 verbali di occupazione di suolo pubblico abusivo ed altre 6 attività sono state sanzionate perchè non rispettavano le prescrizioni previste dalle determine di occupazione.

Nell’ambito del commercio ambulante abusivo sono stati sanzionati 4 venditori ambulanti che esercitavano l’attività in assenza di licenza e la relativa merce è stata sottoposta a sequestro e gli sono stati notificati i relativi ordini di allontanamento. Per il conferimento dei rifiuti gli agenti di Polizia Municipale, mediante appostamenti e l’utilizzo di foto trappole sono riusciti a sanzionare 17 persone perché conferivano rifiuti in maniera non corretta o negli orari prestabiliti.