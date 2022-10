Monnezza ischitana sempre più cara |#4WD

La delibera di consiglio comunale n°10 del 28 luglio 2022 rappresenta la vera autodenuncia dell’amministrazione Ferrandino sulle proprie incapacità di gestire la cosa pubblica e giunge, come se non bastasse, a soli quattro mesi dalla rielezione coram populo e senza avversari.

Di cosa sto parlando? Del provvedimento approvato all’unanimità dai presenti nel civico consesso che fa lievitare di ben oltre il 40% la tariffa TARI (rifiuti) per le civili abitazioni.

Sì, proprio così. Per chi non se ne fosse ancora accorto, sarà proprio questo il rincaro per la monnezza di casa nostra a noi malcapitati cittadini del Comune di Ischia, elettori seriali di questi scappati di casa più sventurati di noi. Un incremento che arriva mentre nutriamo ancora la pur flebile speranza che il prossimo governo Meloni, tra i suoi primi atti, riesca in qualche modo a contenere il caro energia che, in caso contrario, continuerà a salassarci durante un inverno che si preannuncia più lungo e rigido del solito.

Vedete, è fin troppo semplice, questa volta, scoprire il trucco e l’inganno: Enzo Ferrandino e compagni hanno atteso la conclusione della campagna elettorale, l’insediamento della nuova giunta e la prima seduta utile di consiglio dopo quella iniziale di prammatica, per sfruttare la chance dell’obbligo di adeguamento delle tariffe TARI domestiche e portare a casa un risultato che, sotto l’aspetto del consenso, oggi nulla toglie e nulla mette al prosieguo di un secondo mandato ancora più insignificante del primo. E meno male che, parlando con un comune amico, proprio il primo cittadino pareva avesse intenzione, nei prossimi cinque anni (giustificatamente ottimistica la sua previsione), di invitare i suoi compagni di viaggio a mettere da parte la “bassa cucina”, cominciando finalmente a realizzare qualcosa di concreto per il Paese.

Buona amministrazione non significa cullarsi sulle consuetudini del passato, ma cercare di metterci qualcosa di proprio che resti nella storia oltre il ruolo e la poltrona. Nel caso specifico, non sono bastati cinque anni per creare qualche virtuosismo nel capitolo di bilancio che riguarda i rifiuti solidi urbani, diminuendo i costi del servizio e, di conseguenza, provando a far pagare tutti di meno. Si è preferito, invece, evitare di parlare di migliorare il ciclo integrato, prevedere un trattamento in loco che riduca i costi di conferimento in terraferma, evitare gli sprechi enormi di quel carrozzone clientelare che l’ex Ischiambiente -oggi Ischia Servizi- continua a produrre, attendendo invece tempi post-elettorali per infierire ulteriormente su una cittadinanza già fin troppo provata da mille rincari facendo finta che si sia trattato di un atto dovuto.

E’ chiaro che io non la bevo! Ma gli altri, quando penseranno di aprire un po’ gli occhi e mettere da parte i cazzacci propri per ribellarsi a tanta pericolosa inadeguatezza?