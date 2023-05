Mon amour, è effetto Annalisa a Casamicciola e Forio. Ho visto lei che vota lui che vota lei che vota me…

Gaetano Di Meglio | Tranquilli, la Iaccarino è solo uno degli elementi che compongono questo effetto. La vera Annalisa e il suo effetto è quella di “Mon Amour”, il brano che è diventato cult. Quello che dice “Ho visto lei che bacia lui. Che bacia lei che bacia me” e poi “Ma chi baci tu?”

Una storia di intrecci amorosi o no, di simpatie o meno e, perché no, di voti, di supporti, di intrecci politici, di nomine, di incarichi tecnici, di affidamenti, di soldi, di mortificazione degli elettori. E, qualche volta, dell’intelligenza di quelli che vedono le cose che fanno. E non sono i baci che canta Annalisa (quella vera, no quella del Maio)

Partiamo da Casamicciola.

Giosi Ferrandino sindaco di Casamicciola ha ridato a forza e sorriso a Gianluca Trani che ha ritrovato uno a cui baciare, un fattore che ha rafforzato anche l’intesa con Carmen Criscuolo e qui il “lui che bacia lei che bacia me” politico si rafforza anche in vista delle manovre politiche di Enzo Ferrandino.

E tra i baci di un lui e di una lei, è importante fare un passo indietro al week-end prima del voto. Alla Pizzeria del Corso, luogo di tanti baci (per esempio quelli tra Ignazio Barbieri e Gaetano Ferrandino) il sabato sera ha sfilato n pezzo della maggioranza di Ischia, mentre la domenica mattina un altro pezzo.

Da Peppe Silvitelli c’erano Alessandro Migliaccio e Antonio Mazzella. Da Giosi, c’erano tutti gli altri. Della serie “Ho visto lui che bacia lui perché ha candidato lei”. E c’era anche lui (Alessandro Migliaccio) che ora bacia lui (Antonio Mazzella) dopo che ha litigato con “Lei” (Ida De Maio).

Da Giosi, invece, c’era tutto il cerchio magico dei lui e delle lei che baciano lui (Giosi). Ad un certo punto ci siamo chiesti se alla Pizzeria del Corso c’erano più residenti a Ischia che a Casamicciola.

Gianluca Trani che è il lui che bacia Gianni Elia che bacia l’altro lui, Ciro Cenatiempo. C’era lei, Raffaella Migliaccio che bacia lui (Pasqualino), che bacia lui (Bottiglieri) che bacia Antonio Buono che bacia Gigi Mattera che bacia il “Popolo”.

E in questo “lui che bacia lui che bacia lei” arriva anche Ignazio Barbieri che si trova a “baciare” lui (Gianluca Trani) nei suoi ringraziamenti a testimoniare come l’asse di ferro scritto dalla “scalinatella” di Sant’Antuono continua ad essere vivo e vegeto e che con l’elezione di Giosi Ferrandino si rafforza ancora di più.

Un rafforzamento, un mon amour generale che deve essere visto con attenzione anche da Dionigi Gaudioso e Enzo Ferrandino che baciano altri “lui” e altre “lei” nel gioco rinnovato dello scacchiere isolano anche con l’elezione di Stani Verde a Forio.

Nel frattempo, Giacomo Pascale ha smesso di baciare lui (Francesco Del Deo) e ha ripreso a baciare lui (Giosi Ferrandino) perché lui (Peppe Silvitelli) baciava lui (Domenico De Siano). Mon amour, amour. Ma chi baci tu?

E veniamo ai lui e ai lei di Forio.

Partiamo da subito. Stani Verde bacia Filo! Non c’è dubbio alcuno, è il primo sindaco che mostra fiero e felice il rapporto con la moglie. Una cifra narrativa diversa, forse giovane e, perché, no sincera. Lo aveva fatto anche lui (Pasquale Capuano) durante la presentazione che aveva baciato lei (la moglie).

Ma veniamo ai baci politici dopo il voto.

C’è un lui (Enzo Di Maio) che non bacia lei (Jessica Lavista) che gli messo 5 votarelli avanti e lo ha lasciato tra i non eletti. Invece c’è lui (Salvatore Serpico) che bacia lei (Angela Albano) dopo aver portato avanti l’intesa elettorale anche se lei (Angela Albano) ha baciato molto di più lui (il fratello Nicola) che ha fatto un lavorone personale ai fianchi di lei. Mon amour, amour Ma chi baci tu?

Ho visto lui (Dino D’Abundo) non baciare troppo lui (Stani Verde) e lui (Stani Verde) che deve pensare a quali lui baciare e a quali lei baciare per formare la sua prima giunta. Una scelta importante e cruciale per questo inizio di rinnovamento per Forio. E poi c’è lui (Stani Verde) che riceve i baci di tanti lui e lei (dipendenti del comune) che lo stanno accogliendo come il nuovo che arriva.

Tra quelli poco felici, poi, c’è lui (Franco Regine) che non bacia più lui (Antonio Sparato) sotto alla tenda del Bar la Piazzetta. Per l’otorino di Forio una sconfitta più amara di quel Francesco Del Deo che lo aveva preso di mira e lo aveva marcato uomo. Della serie “ho visto lui che bacia lui”.

Ma veniamo al vero fenomeno Annalisa che mostra gli errori di Giovan Battista Castagna e della coalizione di Peppe Silvitelli che ora si trovano una mina impazzita e un personaggio imbarazzante per il tutto il consiglio comunale. Una a processo per aver incassato 34 mila di CAS non dovuti, un consigliere comunale che non fa luce sulla vicenda che la vede protagonista con i soldi dei Terremotati e che ora è una lei che non bacia più lui (Arnaldo) che gestiva i fili di quei soldi.

Nel 2019, lui (Ignazio Barbieri) e l’altro lui (Giosi Ferrandino) si baciarono per non far eleggere lei (Annalisa) che si fermò a 266 voti personali, mostrando acume politico e di strategia. Quello che è mancato a lui (Peppe Silvitelli) e all’altro lui (GiBì Castagna) in questa campagna elettorale. Lui (GiBì Castagna) avrebbe dovuto baciare lei (Miriam De Crescenzo) fino alla fine e in maniera totale (quasi come ha baciato lui (Ignazio) a lei (Loredana) e, insieme all’altro lui (Peppe Silvitelli), avrebbero dovuto bloccare lei. E lui (Peppe Silvitelli) avrebbe dovuto baciare di più l’altro lui (Ciro Frallicciardi) per dimostrare di avere più forza e dignità politica di lui (Giovan Battista Castagna) e dell’altro lui (Stani Senese).

E invece c’è stato “lui” che non ha baciato “lui” che non ha baciato “lei” e “lei” che ha baciato tanti “lui” e tante “lei” fino ad arrivare a 403. Una lei con due voti in più di lui.

Ma il testo della vera Annalisa continua con un due versi molto, molto interessanti. Leggiamoli: “Dispеrata e anche leggеra vengo per rubarti la scena”. E il passaggio da un’Annalisa all’altra ci racconta il colmo della storia di un sindaco e un vicesindaco uscente che cedono la scena a lei.

L’unica cosa che non ho capito, restando nel paragone tra le due Annalisa, e quella di un altro pezzo della “lyric” che mi incuriosisce. “Anche se è soltanto un altro stupido… Sexy boy, sexy boy, io ci sto”.

Io, un lui in testa ce l’ho. Però lasciamo un po’ di dubbio…. giocate con la fantasia. Nel frattempo, io e “Raimondo”, andiamo a fare una bella colazione francese…