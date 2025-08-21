Mogli tradite da insospettabili ischitani: il “nostro” lato oscuro del gruppo Facebook “Mia Moglie”

Tra i 32mila iscritti anche numerosi ischitani, professionisti e volti insospettabili: una vergogna che travolge famiglie e comunità, e che rivela la brutalità di un fenomeno culturale ben più profondo di una semplice deriva digitale

«Prima che arrivasse il clamore mediatico, il gruppo Fb in cui si pubblicavano e scambiavano foto private di mogli, compagne, ma anche familiari e vicine, a loro insaputa, contava più di 32mila iscritti, in gran parte riconoscibili con i profili personali. Alla lunga lista di personaggi ischitani che ne facevano parte prima del fuggi fuggi generale: intanto che voi vi trasferite a fare il branco di disturbati bavosi su Telegram, gli screenshot della vostra presenza lì potrebbero essere già arrivati alle vostre mogli, sorelle, figlie, nipoti. Fate bene ad essere terrorizzati dalle donne e a cercare sodali tra i pisellini come voi, dovete vivere nella paura costante di essere scoperti per quello che siete».

Con questo atto di accusa, Antonietta Manzi, attivista e impegnata nella difesa dei diritti e delle donne, ha inchiodato una comunità virtuale che, dietro il paravento di un social network, alimentava una pratica brutale: la diffusione di foto private e intime, spesso rubate o trafugate dai telefoni delle vittime, condivise senza il minimo consenso. Una violenza digitale che diventa doppia tradendo la fiducia più profonda, perché in molti casi a caricare quelle immagini erano mariti, compagni o conoscenti, pronti a esporre donne ignare allo sguardo morboso di migliaia di estranei.

Tra gli oltre 32mila iscritti non mancavano gli insospettabili: professionisti stimati, docenti, medici, poliziotti, padri di famiglia. Anche a Ischia, come ha denunciato Manzi, i nomi di chi partecipava a quel branco virtuale corrispondevano a volti riconoscibili della comunità locale, figure che nel quotidiano si muovono tra lavoro e relazioni sociali, ma che nel buio del web hanno mostrato il lato più degradante della complicità maschile.

Il gruppo “Mia Moglie”, attivo dal 2019, è stato chiuso da Meta soltanto dopo lo scandalo mediatico e le migliaia di segnalazioni arrivate alla Polizia Postale. Nella bacheca scorrevano fotografie di donne ignare – mogli, fidanzate, vicine di casa, colleghe – accompagnate da commenti sessisti e persino fantasie di stupro. Un materiale che, in parte, proveniva da archivi personali violati, sottratti con l’inganno o attraverso i dispositivi delle vittime, trasformati in merce di scambio in una piazza digitale pubblica.

La vicenda ha scosso l’opinione pubblica anche perché, dopo la chiusura, molti iscritti hanno tentato di ricreare quella comunità tossica su Telegram e WhatsApp, dimostrando che il problema non si risolve con un semplice clic ma riguarda un terreno culturale radicato. In Italia, la diffusione non consensuale di immagini intime è reato dal 2019, con pene fino a sei anni di carcere e multe fino a 15 mila euro. Ma l’impressione è che il confine tra legalità e impunità rimanga troppo fragile, soprattutto quando a commettere il crimine sono uomini percepiti come “normali” e socialmente rispettabili.

La denuncia di Manzi, con la forza delle sue parole, ribalta la prospettiva: la vergogna non è delle donne esposte, ma di chi ha scelto di tradirle, di rubarne l’intimità e condividerla. È un monito che risuona con particolare forza a Ischia, dove la comunità si trova costretta a guardare in faccia le proprie contraddizioni, scoprendo che dietro l’apparente normalità di tanti uomini si celava l’adesione a un sistema di violenza e di sopraffazione.

Questo caso non è solo l’ennesimo scandalo digitale: è la cartina di tornasole di un problema culturale che attraversa il Paese. Un problema che non può più essere ignorato, perché non basta chiudere un gruppo: serve scardinare la mentalità che lo ha generato.