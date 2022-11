Moduli scolastici, Lacco affida lo studio di fattibilità mentre si avvia il “cantiere”

Ida Trofa | Approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per i nuovi moduli scolastici di Lacco Ameno. In particolare, le procedure riguardano l’intervento denominato “progettazione, lavori, fornitura, trasporto e posa in opera di moduli ad uso scolastico” nel comune di Lacco Ameno. Il comune di Lacco Ameno torna a puntare sui nuovi terreni acquisiti in via Fundera difronte all’Ospedale Anna Rizzoli. Accantonata, per ora, l’ipotesi di installare i moduli nel cortile della Scuola Media, il responsabile dell’UTC Alessandro Dellegrottaglie dispone lo studio di fattibilità tecnica per lo sfruttamento, agli usi dei moduli scolastici, del terreno di cui sopra. Il terremoto, si legge agli atti, è censito al foglio 8 particella 315 del catasto terreni del Comune di Lacco Ameno, per il quale sono in corso le attività di pulitura affidate ad una ditta specializzata con Determina del Responsabile del III Settore n.121 del 14.09.2022.

I ben informati parlano di una problematica legata ai piani di sicurezza si nelal fattispecie della proposta installazione nelle pertinenze dell’attuale istituto scolastico, sia per le nuove previsioni nel terreno appena acquistato a qualche centinaio di metri sulla sponda opposta di via Fundera.

Come rileva Dellgrottaglie “Essendo in corso le attività propedeutiche alla pubblicazione dell’Ordinanza Speciale per le Opere Pubbliche da parte del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, nei vari incontri è emersa l’intenzione di inserire all’interno del provvedimento l’intervento denominato “Progettazione, lavori, fornitura, trasporto e posa in opera di moduli ad uso scolastico” già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n.54 del 28.10.2022- specifica l’architetto – al fine di dare inizio alle attività finalizzate all’attuazione dell’intervento risulta necessario redigere uno studio di fattibilità tecnica ed economica dello stesso”.

Una attività che, atteso il carattere urgente dell’intervento e che attualmente il personale dell’ufficio tecnico comunale sarebbe impegnato in più attività legate all’attuazione dei vari interventi di cui alle Ordinanze del Commissario della Ricostruzione, risulta necessario procedere a tutti gli atti necessari per l’affidamento del servizio di progettazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento ad un operatore economico esterno. La scelta è ricaduta con la solita via diretta per la redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica stimato, ovviamente sottosoglia, in favore della società afragolese “JBPS Engineering & Consulting S.r.l.”.

L’impegno economico è dio € 35.622,41oltre oneri previdenziali ed I.V.A.

La società “JBPS Engineering & Consulting S.r.l.”, ha presentato attraverso le procedure pubbliche la sua offerta il 28 ottobre 2022. In quella data si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio per un importo pari ad € 35.266,19 oltre oneri previdenziali ed I.V.A., se dovuta, al 22%. Finalizzato l’affidamento, l’Ente locale si riserva il diritto di procedere alla revoca dell’incarico in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti.

L’obiettivo primario dell’affidamento in oggetto è l’incarico per la redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica per l’intervento denominato “Progettazione, lavori, fornitura, trasporto e posa in opera di moduli ad uso scolastico”.