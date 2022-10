Moby, Tirrenia e Toremar, al via le prenotazioni per l’estate 2023

MILANO (ITALPRESS) – Moby, Tirrenia e Toremar hanno aperto le prenotazioni per l’estate 2023. Per i viaggi verso Sardegna, Sicilia, Corsica, Isola d’Elba e Arcipelago Toscano in arrivo novità e promozioni.Arriva “Fantasy”, una delle due nuove ammiraglie di Moby, insieme a “Legacy”. I due traghetti più grandi al mondo riporteranno la Balena Blu sulle fiancate delle navi “e assicureranno una qualità di viaggio unica nella categoria, con le caratteristiche e i servizi di bordo delle navi da crociera – si legge in una nota -.Le due nuove navi di Moby, che saranno anche le più moderne al mondo per le dotazioni tecniche rispettose dell’ambiente, dall’alimentazione ibrida agli scrubber”. Saranno in servizio sulla Livorno-Olbia-Livorno.Si chiama proprio “Promo Fantasy” la prima promozione della stagione dedicata esclusivamente a questa linea che permette di prenotare per un adulto con auto a partire da 49,80 euro, tasse e diritti inclusi, su tutte le partenze, fino ad esaurimento dei posti riservati all’iniziativa.Per chi sceglie Moby e Tirrenia torna anche il buono sconto del 20 per cento. Per chi prenota da oggi al 30 novembre un viaggio per Sardegna, Sicilia, Corsica ed Isola d’Elba, per ogni biglietto acquistato si avrà diritto a un buono sconto del 20 per cento da spendere sul viaggio successivo.La rotta Livorno-Olbia-Livorno è operativa tutto l’anno con quattro partenze al giorno, una diurna e una notturna in entrambe le direzioni, con l’entrata in linea delle nuove ammiraglie.La Genova-Olbia-Genova sarà operativa dal 18 maggio e allungherà la stagione fino al 22 ottobre, prolungando l’estate e continuando il grande lavoro delle compagnie per la destagionalizzazione, con Moby Aki, Moby Wonder, Moby Otta e Moby Drea, che sono alcune delle navi più amate dai passeggeri della Balena Blu. E da fine luglio a inizio settembre, in particolare, ci saranno fino a sei partenze al giorno, tre in entrambe le direzioni della rotta più apprezzata dai viaggiatori del Nord Italia e del Nord Europa.La Genova-Porto Torres Genova conferma la propria presenza sulla linea per 365 giorni all’anno, con corse notturne per essere in Sardegna o nello scalo ligure già nelle prime ore della mattinata.Anche la Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia è operativa tutti giorni dell’anno con partenze notturne in entrambe le direzioni. E dal primo giugno al 17 settembre, le opportunità di viaggio raddoppiano sia verso la Sardegna sia verso il porto della Capitale, con quattro partenze al giorno, due notturne e due diurne.Dal 2 giugno al 10 settembre torna la Piombino-Olbia-Piombino, come sempre la linea più veloce per raggiungere la Sardegna, in sole cinque ore e 30 minuti di navigazione.E tornano anche le linee da e per la Corsica: la Livorno-Bastia-Livorno sarà operativa dal 18 maggio, allungando la stagione fino 22 ottobre, con la Moby Vincent, mentre la Genova-Bastia-Genova sarà operata con corse notturne dal 25 maggio al primo ottobre con la Moby Dada, a cui nei giorni di maggior richiesta da parte dei passeggeri si aggiungeranno le partenze diurne esercitate da Moby Aki e Moby Wonder, che permettono di raggiungere la Corsica in poche ore.La Napoli-Palermo-Napoli sarà operativa tutto l’anno con corse notturne in partenza 365 giorni all’anno sia da Napoli che da Palermo. Da fine luglio ad inizio settembre le partenze raddoppiano ed arrivano fino a quattro partenze al giorno, due notturne e due diurne, da e per la Sicilia e da e per la Campania.Ed è confermato il “Ponte per l’Elba”: Moby e Toremar collegano Piombino all’isola d’Elba e ai suoi porti di Portoferraio, Cavo e Rio Marina per 365 giorni l’anno e in alta stagione garantiscono una partenza ogni venti minuti, con traghetti e il mezzo veloce. E Toremar collega la Toscana continentale con tutte le isole dell’Arcipelago: da Livorno a Capraia e Gorgona, da Piombino a Pianosa e da Porto Santo Stefano all’Isola del Giglio e Giannutri.

– foto ufficio stampa Moby –

(ITALPRESS).