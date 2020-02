Moby avvia negoziati con obbligazionisti

MILANO (ITALPRESS) – Moby ha concluso un accordo di confidenzialità e uno standstill agreement con un gruppo di bondholders (Ad Hoc Group) del bond “€300.000.000 7.75% Senior Secured Noted” con scadenza 2023 emesso da Onorato Armatori, successivamente fusa per incorporazione nella società.

La società fornirà, tra l’altro, alcune informazioni di due diligence a Ad Hoc Group nell’ambito della negoziazione dei termini di una potenziale operazione di ristrutturazione del debito ed Ad Hoc Group si asterrà dall’intraprendere nei confronti della società azioni esecutive o richieste di rimborso del debito. È previsto che lo standstill agreement si protrarrà sino al 29 febbraio. La società inoltre è impegnata in trattative volte a una potenziale operazione di ristrutturazione del debito con le banche finanziatrici ai sensi del senior facilities agreement come successivamente modificato e integrato, di cui sono parte, tra le altre parti, Moby nel ruolo di parent e borrower e Compagnia Italiana di navigazione nel ruolo di borrower. In relazione alle attuali discussioni volte alla ristrutturazione del debito, la società non effettuerà i pagamenti degli interessi previsti per metà febbraio ai sensi del bond e del senior facilities agreement né il pagamento della rata dovuta ai sensi del senior facilities agreement.

Le attività e l’operatività della società si prevede proseguano normalmente durante le discussioni volte alla ristrutturazione del debito.

