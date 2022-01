“Mmò Basta” manifestazione spontanea ieri per le strade d’Ischia fra tanti curiosi

Gianni Vuoso | Mmo Basta!”. Un grido, un urlo, un ordine perentorio, una liberazione che trae origine da una situazione esasperante, insopportabile, che non può e non deve andare oltre. Mmò Basta! Lo hanno comunicato ieri mattina due signore novax e soprattutto nogreenpass, Andrea e Jane. Lo hanno detto a tutti indossando due cartelloni appesi al collo a sandwich. Ieri erano su via Alfredo de Luca, all’incrocio con via delle Terme.

Passeggiavano tranquillamente e a chi si fermava incuriosito e con un sorriso fra meraviglia e curiosità, loro chiedevano con estrema gentilezza: “Tu non dici basta a niente?” E giù a dirotto l’elenco delle cose che ormai stanno esasperando tutti: “Dico basta a questa situazione che non sopportiamo più, dico basta a certe polemiche, dico basta a tanta ignoranza, a tanta presunzione, dico basta ad un’informazione che ti entra dappertutto e a tutte le ore, dico basta a tante ingiustizie, a tanti soprusi…”. E poi si avvicina qualche altro curioso: “Avete ragione a dire di smetterla, perché non se ne può più. Davvero Mmò Basta ai giornali, ai falsi dibattiti, ai green pass che ci hanno rotto le scatole. Io dico basta ad un governo che non è in grado di governare, dico basta a chi sostiene che noi siamo governati da bravi politici”.

Ma non manca chi mormora la solita offesa: “Si vede che queste due non hanno niente da fare, per stare a quest’ora per la strada si vede che qualcuno fa per loro”. Un’offesa che non resta sospesa perché qualcuno rintuzza: “Ma che c’entra? Che ti interessa chi fa per loro, magari non mangiano a quest’ora, magari sacrificano il loro tempo libero per comunicare qualcosa di importante agli altri”. E non manca chi sollecita una riflessione più articolata. “La gente davvero non ce la fa più e non sa come dirlo al mondo intero.

Si inventa tutti gli strumenti possibili. Non gli basta neppure più la manifestazione organizzata. Si sveglia, indossa questi cartelloni e va in giro, tanto a chi nuoce? E’ un modo come l’altro per invitare a pensare, a discutere, a confrontarsi e magari anche a scontrarsi perché ormai il tema della pandemia provoca tanti scontri e tante fratture anche nelle famiglie, fra marito e moglie e genitori e figli”.

Mmò Basta con la storia del green pass che se non ce l’hai non ti fa mettere il piede sul traghetto e non ti permette di andare al lavoro. Mmò Basta con tante notizie contrastanti e inconcludenti: “In particolare a scuola non si capisce più niente e non sai cosa fare”. Poi un operaio racconta: “Io ho avuto il covid, ho chiesto il green pass ma non me lo danno se non faccio il mononucleare in ospedale. Ma che schifo è questo? Vi ho consegnato le analisi fatte da un laboratorio che dimostrano la mia condizione immunitaria e il covid appena fatto. Non basta? No e sono costretto a fare il tampone ogni due giorni. Ma non dicono che bisogna evitare il vaccino subito dopo il covid?”

Appunto Mmò Basta! perché davvero abbiamo superato tutti i limiti. Tra l’altro, come s’è visto in tv l’altra sera stanno litigando perfino Crisanti e Bassetti come due comari da quartiere, dimostrando che nel nostro paese governa una oligarchia di presuntuosi alle dipendenze di chi sa foraggiare bene. E noi costretti a fare da cavie. E fra noi, purtroppo, tanti si esaltano in questo ruolo.