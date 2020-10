Misure di sostegno sociale ai lavoratori del turismo

L’Ente Bilaterale Turismo Campania, a cui partecipa Federalberghi che ospita il Centro Servizi, comunica che, a seguito dell’Accordo regionale firmato il 6 ottobre scorso dalle parti sociali e al relativo regolamento dell’EBTC, ha stanziato un Fondo straordinario Bilateralità Turismo a favore dei dipendenti del settore turistico colpiti dalla Crisi Covid 19.

Tre sono le misure di sostegno sociale:

1) Bonus sostegno sociale ai lavoratori in CIGD/FIS : euro 250

2) Bonus sostegno sociale ai lavoratori stagionali : euro 250

3) Bonus sostegno allo studio per lavoratori o figli di lavoratori in CIGD/Fis – e lavoratori stagionali così suddivisi:

diplomati euro 400

laureati euro 750

In allegato, la documentazione relativa al Bando unico per l’erogazione dei 3 bonus una tantum Covid 19 e i 3 moduli per la richiesta di ciascun bonus

Si rammenta che, come evidenziato dal bando stesso, è consentito partecipare alla richiesta di un solo bonus, inviando la domanda all’indirizzo mail bonus@ebtc.it e che l’erogazione avverrà fino ad esaurimento del budget straordinario.

Lo sportello sarà attivo da martedì 20 ottobre a venerdi 20 novembre 2020 .