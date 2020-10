Da lunedì 12 ottobre gli uffici del Comune d’Ischia saranno chiusi al pubblico fino a nuova comunicazione.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della positività al Covid 19 di un congiunto di una delle figure che presta servizio all’interno del Municipio di via Iasolino. In attesa del risultato del tampone si potrà accedere agli uffici solo per appuntamento.