Misterioso evento alla chiesa di S. Antonio. Il fulmine, il quadro e il campanile

Arturo De Luca | Mistero ad Ischia Ponte. 22 Ottobre 2024, Ischia Ponte viene colpita da una pioggia torrenziale, come non se ne vedevano da anni. I lampi tagliano il cielo, il vento scuote le strade deserte, e poi, all’improvviso, un boato: la cupola del campanile della Chiesa di Sant’Antonio (nei pressi della Biblioteca Antoniana) crolla in parte, sbriciolandosi su sé stessa.

Solo un incidente causato dal maltempo? Le autorità parlano di fulmini e sfortuna. Ma dietro quella cupola caduta, in parte, sembra annidarsi qualcosa di più…qualcosa che sfugge ai calcoli dell’ingegneria e ai verbali ufficiali.

In quei giorni, nascosto all’interno del campanile, da mesi, vi era esposto un quadro del pittore Rolando Attanasio detto Athanor, che aveva inaugurato una mostra convegno nel maggio dello stesso anno. Non una semplice tela devozionale: un’opera controversa, rara, che portava con sé simboli enigmatici, difficili da decifrare e che erano stati dipinti su questa tela misteriosa e conservati a Napoli da tempo … dove? Proprio nei pressi dell’Accademia dei Misteri al Molo due porte all’Arenella dove Giovanni Battista Della Porta aveva fondato la sua Accademia dei misteri (di cui Rolando Attanasio Athanor è uno studioso) e dove ha abitato e operato il Pittore per anni. Segni che alcuni, come il prof. Arturo De Luca — psicologo e studioso di fenomeni di confine — non esitano a definire attivatori di vibrazioni ultradimensionali, catalizzatori di energie non sempre innocue. Coincidenze?

Secondo alcune fonti non confermate, i colori stessi del dipinto sarebbero stati modificati con metalli reattivi e rituali alchemici, capaci di entrare in risonanza con l’ambiente circostante durante eventi atmosferici intensi. Che ruolo ha avuto quel quadro? È stato solo un testimone silenzioso o… qualcosa di più?

Il dubbio aleggia ancora. Perché proprio quel campanile? Perché proprio in quel momento? E allora qualcuno sussurra — non troppo forte — che certi simboli non andrebbero mai collocati nei luoghi sacri, dove l’eco dell’invisibile potrebbe rispondere in modi imprevedibili.

Campanili di tutto il mondo, state in guardia: i fulmini cadono dal cielo, ma non sempre arrivano per caso. Uno strano incontro … tutto questo resta avvolto nel mistero.