Mister Gianni Di Meglio ancora sulla panchina del Brano Calcio

L’A.s.d. Barano Calcio comunica agli organi di informazione ed agli appassionati la riconferma, anche per la stagione 2020-21, di Giovanni Giuseppe Di Meglio, alla guida tecnica della prima squadra. La riconferma è la naturale conseguenza dell’ottimo lavoro svolto nella passata stagione dal tecnico. Tornato sulla panchina bianconera nello scorso ottobre dopo la prima esperienza iniziata nella stagione precedente (subentrò nel febbraio 2018 al precedente tecnico), mister Di Meglio, unitamente al suo staff tecnico, ha ben valorizzato i giocatori presenti in organico e conquistato la quindicesima posizione in campionato, la quale ha permesso al Barano Calcio di preservare la partecipazione al campionato di Eccellenza.

L’A.s.d. Barano Calcio comunica, altresì, che il ruolo di Viceallenatore sarà ricoperto da Ciro Mennella. Domenico Esposito si occuperà dei portieri. Valerio Balestriere sarà il Massaggiatore mentre il ruolo di Team Manager sarà ricoperto da Veronica Di Meglio.

A mister Di Meglio ed al suo staff la società augura buon lavoro e formula un sincero in bocca al lupo in vista della stagione 2020-21.