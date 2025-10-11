domenica, Ottobre 12, 2025
type here...
adnkronosnews mondo

Mississippi, sparatoria dopo partita football: 4 morti e 12 feriti

di ADNKRONOS
Gli ultimi articoli

(Adnkronos) – Quattro persone sono rimaste uccise e 12 ferite in una sparatoria scoppiata la notte scorsa nel centro di Leland, dopo una partita di football della scuola superiore della località del Mississippi, di appena 4mila abitanti. Il sindaco John Lee ha detto che la sparatoria è avvenuta intorno alla mezzanotte e che quattro dei feriti sono stati trasportati in elicottero in ospedale. Non sono stati fatti arresti ed è in corso un’indagine per ricostruire la dinamica dei fatti.  

Secondo il sito della scuola, la squadra della Leland High School aveva giocato la partita di “homecoming” contro la squadra della Charleston High School, riporta la Cbs.  

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos