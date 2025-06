Miscillo tra sapori e suoni: il “Bagno di Bosco” che rigenera corpo e anima

Sulle pendici del Monte Epomeo, nel cuore verde dell’isola d’Ischia, si terrà un’esperienza rigenerante e immersiva: “Miscillo Sapori e… Bagno di Bosco e di Suoni”. Un appuntamento dedicato al benessere e alla riconnessione profonda con la natura, attraverso il corpo, il respiro e i suoni.

L’iniziativa nasce all’interno di Miscillo, un’attività che unisce l’amore per la terra e le tradizioni contadine con la ricerca del benessere autentico. Qui, dove il bosco abbraccia l’anima del vulcano ischitano, i partecipanti saranno guidati in un percorso sensoriale per lasciar andare tensioni, ritrovare energia e vivere pienamente l’essere presenti, qui e ora.

Il bagno di bosco, ispirato alla pratica giapponese dello Shinrin-yoku, offre benefici comprovati: rafforza il sistema immunitario, riduce i livelli di cortisolo (l’ormone dello stress), favorisce il rilassamento e migliora la qualità del sonno. A potenziarne gli effetti ci sarà il bagno di suoni, un viaggio attraverso le vibrazioni profonde di strumenti come l’hang, il tamburo sciamanico e il canto armonico, che aiutano a sciogliere blocchi emotivi e ristabilire l’equilibrio interiore.

A condurre questa esperienza saranno Francesco Mattera, insegnante di Hatha Yoga e Mindfulness e facilitatore di attività in connessione con la natura; Daniele Ubjk, musicoterapista con oltre vent’anni di esperienza internazionale nel campo delle frequenze terapeutiche; e Agostino Iacono, guida ambientale escursionistica e custode dei saperi contadini dell’isola.

Il viaggio si concluderà con una degustazione del “culurcio”, la merenda tipica del contadino ischitano, accompagnata da vino prodotto a chilometro zero nell’azienda agricola locale.

L’appuntamento è fissato per sabato 28 alle ore 18:20 presso Miscillo Sapori e…, sulle pendici del Monte Epomeo. Il contributo di partecipazione è di 25 euro e la prenotazione è obbligatoria al numero +39 333 252 1882. Si consiglia di portare con sé un tappetino o un telo per potersi sedere a terra in comodità.

Un’occasione speciale per ascoltare la voce del bosco, riconnettersi con sé stessi e assaporare l’autenticità dell’isola d’Ischia.