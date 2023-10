Miracolo Real Forio. Dopo la solita “addormentata”, la reazione. 1-1 con il Montecalcio

Il Real Forio torna a casa con un altro risultato positivo. I biancoverdi hanno strappato, nel recupero, un insperato 1-1 allo stadio Vezzuto Marasco contro la formazione allenata da Gennaro Illiano.

I padroni di casa sono abili a colpire duro sul tallone d’achille del Real Forio, l’inizio della ripresa. Ancora una volta, infatti, i giocatori di Angelo Iervolino rientrano in campo dopo i primi 45′ miniti come la “bella addormentata” e diventano facile preda degli avversari. A Monte di Procida, però, il destino è favorevole agli isolani che realizzano un rigore con Di Costanzo quando il cronometro, ormai, ha superato i 90 giri!

LA CRONACA

Dopo una fase iniziale di studio tra le due formazioni, sono gli ospiti a costruire la prima occasione con una conclusione di Di Costanzo dall’interno dell’area su assistenza di Pistola. L’attaccante alza troppo la mira da ottima posizione e manda fuori. La replica dei padroni di casa non si fa attendere con un colpo di testa di Fiorillo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il difensore trova il tempo giusto per staccare in anticipo, ma non inquadra la porta difesa da Iandoli. Al 27′ i biancoverdi tornano a farsi vedere dalle parti di Scolavino con un corner.

L’approccio del Forio non è dei migliori e al 47′ la squadra flegrea passa in vantaggio. Di Lorenzo, da posizione defilata, calcia di prima intenzione e trova l’angolo sul palo più lontano. Iandoli non può intervenire e il risultato al Vezzuto Marasco si sblocca. Il gol galvanizza la compagine locale che sfiora il raddoppio con Sieno e Cirelli.

Il direttore di gara fischia un calcio di rigore agli ospiti, tante proteste per i biancazzurri: dal dischetto si presenta Di Costanzo che fulmina Scolavino, bravo soltanto ad intuire. Il nervosismo aumenta, fioccano cartellini e l’ultimo sussulto è del Montecalcio da palla inattiva. Il pacchetto arretrato del Forio regge all’urto e al triplice fischio è 1-1.

Tabellino

Montecalcio: Scolavino, Pollio, Sieno, Cioffi, Fiorillo, Viglietti, Castagna (80’ Gatta), Lamontagna, Cirelli (88’ Ioio), Serrano (72’ D’Abronzo), Di Lorenzo (83’ Lepre). A disp.: Isernia, Capuano, Del Giudice, Ricciolino, Carannante. All.: Illiano

Real Forio: Iandoli, D’Alessandro (71’ Guatieri), Iacono (81’ Musso), Cabrera, Pistola, Sogliuzzo, Arrulo (77’ Arcamone), Di Meglio (62’ Castagna), Filosa, Di Costanzo, Tomasin. A disp.: Musella, Peluso, Di Costanzo, Sirabella, Pelliccia. All.: Iervolino

Arbitro: Gianluca Andolfi di Ercolano