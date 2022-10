Miracolo a Monterone, il bimbo è ricoverato al Rizzoli: “Sta bene”

Ugo De Rosa | Miracolo a Monterone, non si può descrivere altrimenti la vicenda che l’altro ieri ha visto protagonista un bimbo finito sotto una macchina ma uscito prodigiosamente illeso nonostante che la vettura gli sia letteralmente passata sopra ma senza procurargli danni reali.

Se a salvare il bimbo sia stato San Vito o magari San Michele Arcangelo, a cui è intitolata la chiesa a pochi metri dal luogo in cui è avvenuta l’episodio questo non possiamo saperlo ma di certo quanto è accaduto ieri nel popoloso quartiere foriano è uno di quegli eventi che lasciano senza parole perché appaiono senza spiegazioni razionali anche se in questo caso con il lieto fine.

Succede dunque che, lunedì nel tardo pomeriggio verso le 18.30 il bimbo protagonista della vicenda, figlio di una coppia di cittadini senegalesi, stava giocando nel negozio del padre in via Monterone; il bimbo sembra sotto il controllo dei familiari ma ad un certo punto inizia a correre e finisce in strada, giusto al centro della carreggiata.

Quello che succede dopo è ciò che rende questa storia per certi versi incredibile: nella stretta strada che dal centro di Monterone conduce a via Castellaccio sopraggiunge una macchina, una Fiat Panda di nuovo modello guidata da una ragazza, che passa letteralmente sopra al bimbo, che per alcuni lunghissimi attimi scompare alla vista della famiglia e dei passanti, gettandoli nello sgomento.

Tutti pensano al peggio, la vettura si ferma alcuni metri più avanti, la guidatrice è comprensibilmente sconvolta ma il bimbo solleva il capo, si muove, sta bene!

Subito dopo il padre arriva a rialzarlo da terra ed a riportarlo all’interno della sua attività commerciale, un cambia valute frequentatissimo dagli immigrati che vivono nel comune del Torrione.

Per fortuna, o per un intervento divino se preferite, il piccolo è rimasto lontano dalle ruote della Panda che evidentemente era sufficientemente alta da passargli sopra ma non schiacciarlo.

Passato lo spavento, è la guidatrice dell’auto a condurre il piccolo al Pronto Soccorso del Rizzoli dove i sanitari hanno riscontrato che era in buona salute ed aveva riportato soltanto qualche escoriazione; a visitarlo il dottore Antonio Mazza che, dopo aver completato tutti gli esami di rito, prima di congedarlo gli ha regalato una cioccolata.

Il piccolo è attualmente ricoverato presso il reparto di pediatria del primario Parisi e sta in osservazione e, forse, le dimissioni possono già avvenire nella giornata odierna considerando le condizioni del piccolo: illeso!