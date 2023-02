Miracolo a bordo. Luisa nasce sul Benito Buono!

Una storia che merita le tv e i riflettori nazionali. Luisa è nata a bordo del traghetto Benito Buono partito da Ischia alle ore 6.20. Mamma Maria, nonna Brigida e il suo ginecologo, Attilio Conte, erano diretti verso una clinica di terraferma per il lieto evento ma durante la navigazione, subito dopo Procida, Luisa ha deciso di venire al mondo e di nascere grazie alle attenzioni del dott. Conte e dell’equipaggio intero del Benito Buono e del capitano Giacomo Piro

“Eravamo sul traghetto andando a Pozzuoli, verso la Clinica Santa Patrizia di Secondigliano, ma all’altezza di Procida sono iniziate le doglie – ci racconta il ginecologo Attilio Conte – e abbiamo completato il parto precipitoso a bordo in 45 minuti. La situazione è sempre stata sotto controllo e se Maria e la sua piccola avessero mai destato preoccupazioni, non avremmo mai azzardato un viaggio del genere. Ora sono tutte e due al Santa Maria delle Grazie la mamma nel reparto di maternità e la bimba nel nido. Stanno bene e in 24 ore torneranno a casa”.

Il comandante Piro è ancora emozionato: “Subito dopo Procida ci hanno detto che questa passeggera aveva rotto le acque e abbiamo cercato di fare il più in fretta possibile per arrivare a Pozzuoli però il dottore ha detto che non abbiamo avuto tempo. Abbiamo attrezzato la nostra saletta equipaggio ed è stato tutto abbastanza emozionante. Pensa che non ho tagliato il cordone ombelicale neanche alle mie figlie. Abbiamo dato tutti una mano, il nostromo aiutava e io ho assistito il dottore con garze e guanti che avevamo tutto a bordo. Devo dire che ci ha aiutato anche una passeggera”.

Il racconto della Medmar

Questa mattina a bordo della nostra nave è successa una cosa davvero straordinaria: è nata Luisa! La mamma della piccola stava andando in terraferma per partorire ed era partita col Benito alle 6.20 ma Luisa aveva fretta di venire al mondo, talmente tanta fretta che è nata a bordo prima che la nave arrivasse a Pozzuoli. Assistita dal ginecologo che la stava accompagnando in ospedale mamma Maria ha dato alla luce la piccola con l’assistenza di alcuni membri dell’equipaggio tra cui il comandante Piro che ha avuto il compito di tagliare il cordone ombelicale. Ora Luisa e la mamma sono in ospedale e ci dicono che stanno bene e tra qualche giorno potranno tornare a casa: a loro vanno gli auguri più sinceri ed affettuosi da parte di tutti noi di Medmar !