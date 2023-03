ministroaischia Enzo Ferrandino: “Innegabile la sensibilità dal governo. Importante l’individuazione di Legnini

A margine dell’incontro istituzionale del Regina Isabella alcuni dei sindaci presenti hanno rilasciato qualche dichiarazione, a partire da Enzo Ferrandino, sindaco del Comune di Ischia che è ente attuatore di diversi interventi di messa in sicurezza: «Il 26 novembre 2022 ci ha ricordato che il nostro territorio in molti punti è fragile, come lo è d’altronde tutta l’Italia.

C’è bisogno di misure straordinarie per riuscire a rimettere in sicurezza alcune porzioni di territorio: noi come amministrazione del comune di Ischia stavamo già lavorando con fondi intercettati per tempo, diretti alla mitigazione del rischio idrogeologico in varie parti del territorio.

Con la successiva emergenza innescatasi dopo il 26 novembre, e con l’arrivo della gestione commissariale dell’onorevole Legnini siamo diventati destinatari di fondi per 17 interventi di messa in sicurezza. Per circa nove o dieci di essi saremo anche soggetto attuatore, per gli altri interventi il soggetto sarà individuato nell’ambito della competenza specifica per quanto riguarda la messa in sicurezza degli alvei, dunque parliamo della regione Campania.

È da poco stata varata l’ordinanza di Legnini per tali interventi e noi con grande attenzione e determinazione cercheremo di interpretare l’ordinanza nella migliore maniera possibile, portando avanti le azioni previste».

Il primo cittadino di Ischia ha riconosciuto la vicinanza del governo alle vicissitudini isolane: «È innegabile la sensibilità dimostrata dal governo: è stata importante l’individuazione immediata del commissario nella persona dell’onorevole Legnini, una persona molto concreta che ha già dato dimostrazione di saper affrontare situazioni d’emergenza e che si sta mettendo in luce con piglio fattivo. Penso che continuando a lavorare in sinergia con il territorio in maniera celere riusciremo a raggiungere l’obiettivo del miglioramento della sicurezza sui versanti.

Dispiace molto sapere che durante le allerta meteo diversi cittadini sono obbligati a lasciare temporaneamente le proprie abitazioni: si sta lavorando insieme alla regione Campania per il definitivo reperimento dei fondi diretti alla realizzazione di alloggi che possano garantire la delocalizzazione di queste famiglie dal versante di Monte Vezzi. Le lungaggini burocratiche in questi anni ci hanno spesso rallentato, e quindi stiamo cercando di interpretare i poteri straordinari della gestione commissariale per riuscire a dare finalmente le giuste risposte su questa problematica».