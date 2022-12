Ministro Santanchè: “Pronta campagna ENIT a favore di Ischia per il dopo frana”

Che piaccia o no, gli slanci del neo-Ministro del Turismo Daniela Santanché nei confronti di Casamicciola e dell’intera isola d’Ischia, dopo la tragedia del 26 novembre scorso, non trovano precedenti. Solo il Ministro Antonio Marzano, storicamente amante dell’Isola e successivamente nominato cittadino onorario, aveva assistito il Comune di Ischia con un importante finanziamento da circa trenta milioni di euro per la sua metanizzazione attraverso il dicastero delle Attività Produttive guidato all’inizio del terzo millennio.

Adesso, dopo un post Instagram a caldo ed alcune dichiarazioni di netta vicinanza in linea con l’operato del Governo Meloni, la Santanché ha confermato l’imminente partenza di una campagna Enit verso i mercati turistici di riferimento della nostra Isola affinché -ha detto- “venga categoricamente smentita l’impressione diffusa che Ischia sia letteralmente scomparsa sotto il fango”, arrecando così danno su danno.

Il Ministro Santanché ha anche garantito la sua presenza ad Ischia tra Natale e Capodanno per verificare di persona quanto accaduto e capire se e quante strutture alberghiere e termali abbiano subito danni gravi a causa della frana.

Aspettiamo con ansia di poter dare atto al Ministro Santanché di aver mantenuto tutti i suoi impegni con la nostra realtà turistica. Intanto, la sua attenzione pubblica è già estremamente gratificante.