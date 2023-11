Ministro Sangiuliano: «A Ischia la cultura deve viaggiare su un doppio binario»

Gaetano Di Meglio | Approfittiamo della tappa ischitana del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per affrontare gli aspetti di un tema così importante per l’isola.

Un’isola che conosce bene, un’isola che di cultura ne ha da vendere…

«Ischia è una delle meraviglie della Campania, credo che esprima un valore globale e che bisogna lavorare ulteriormente sulla valorizzazione del suo aspetto culturale. L’isola è nel grande circuito turistico mondiale, in quello che potremmo chiamare un Grand Tour ideale. Però deve veder valorizzare anche i suoi beni culturali, perché oggi non basta più proporre un turismo meramente balneare.

Credo che ci sia una fame globale di cultura, cioè di voler conoscere e frequentare i luoghi, conoscerne la storia, l’identità. E quindi Ischia ha tutti i numeri per potersi proporre in questo campo. Del resto, lo dicevo prima, il nostro patrimonio culturale ci fornisce dei punti della nostra geografia identitaria. Le pietre ci parlano, non sono silenziose, ci raccontano una storia, ci raccontano il passato. E come diceva Benedetto Croce, la storia è sempre un fatto contemporaneo. La storia non è un orpello del passato, è una sorta di cassetta degli attrezzi dove vediamo quegli strumenti che ci aiutano a interpretare il presente, magari in alcuni casi per prefigurare anche il futuro di pietre che parlano. Ischia ne ha tantissimo perché ci racconta una storia millenaria, una storia importante.

Quindi la mia presenza qui sta a testimoniare la volontà di essere accanto alle comunità locali e ai sindaci, con i quali voglio stabilire un efficace rapporto di collaborazione istituzionale e insieme proporre progetti, idee, potenziare l’offerta culturale dell’isola».

CREARE INFRASTRUTTURE CULTURALI

Nello specifico cosa deve aspettarsi l’isola a breve termine da questa visita, da questi Stati Generali della cultura?

«Guardi, c’è un doppio binario sul quale noi dobbiamo agire.

Io vado molto sui territori perché sono portatore di un’idea secondo cui la cultura deve essere qualcosa di diffuso, uniformemente, su tutto il territorio nazionale. Perché doppio binario? Perché innanzitutto noi dobbiamo dare cultura ai cittadini ischitani che hanno diritto, ovviamente come tutti, ad avere un teatro, un cartellone teatrale, una biblioteca, sale multimediali per i giovani dove incontrarsi, dove fare cultura, promuovere cultura, avere cinema funzionanti. Quindi io penso che la cultura aumenti la qualità della vita dei cittadini. Lei come misura la qualità della vita? Con la sanità, con i trasporti, con la mobilità, con il contesto urbano. Ma oggi, in un’epoca moderna, la qualità della vita va misurata anche in termini culturali, cioè di offerta culturale che c’è in un territorio.

La cultura non va concentrata soltanto in alcune grandi città iconiche d’Italia, di cui noi pure ci occupiamo quotidianamente. No. Oggi abbiamo inaugurato a Napoli il cantiere del Grande Albergo dei Poveri in piazza Carlo Terzo. Dopo decenni di incuria, dopo decenni di abbandono, finalmente esiste un progetto che ho messo a punto con il sindaco Manfredi. Un progetto che crea una grande infrastruttura culturale. Ma le infrastrutture culturali noi dobbiamo portarle anche in luoghi come questi, perché un giovane ischitano ha il diritto durante l’anno di poter avere una fruizione culturale. Quindi questo è un binario.

Poi c’è il binario dell’offerta culturale che facciamo agli altri, ai turisti, nella consapevolezza di quello che le dicevo prima, cioè che oggi non basta proporre soltanto un turismo balneare. Certamente l’epoca in cui le persone vengono per godere delle bellezze del paesaggio, che sono fondamentali, esiste ancora, ma la gente vuole di più, ha una fame di conoscenza e ce lo dicono tutti gli analisti, non lo dico io. Negli anni che verranno aumenterà il numero di persone che vogliono viaggiare. Quest’anno per fortuna l’Italia ha avuto uno straordinario boom turistico che si è riverberato positivamente sull’occupazione. Anche noi, con i nostri musei, abbiamo avuto degli introiti importanti e quindi dobbiamo lavorare a migliorare tutta questa offerta e soprattutto ad elevarne la qualità.

Io penso che a Ischia possiamo lavorare insieme. L’isola già di per sé ha tanto, non devo certo dirlo io. Ha un valore intrinseco che è immenso. A questo valore intrinseco, immenso noi dobbiamo aggiungere una qualità di offerta culturale. Per esempio un luogo come questo si presta benissimo d’estate ad ospitare manifestazioni musicali, manifestazioni teatrali, diciamo a raccontare storie».

PROGETTI E BANDI IN CUI INSERIRE ISCHIA

Noi purtroppo qui a Ischia veniamo, e non me ne vogliano gli amici sindaci presenti, dalla disorganizzazione voluta dal ministro Franceschini che a un certo punto ha acceso i riflettori su Procida insieme agli amici che poi si portava in giro nelle varie città capitali. E a noi ci ha lasciato un po’ in un cono d’ombra. Possiamo attenderci anche nella prossima manovra di bilancio qualcosa che riaccenda la luce sull’isola d’Ischia?

«Innanzitutto, per una questione di stile io non parlo dei miei predecessori. È una questione di stile istituzionale che bisogna avere. Anzi, alcune iniziative che ritenevo giuste le ho portate avanti. Abbiamo una serie di progetti in essere, numerosi bandi dove possiamo innestare l’isola d’Ischia e la sua offerta culturale.

Personalmente io ho un po’ il cuore in questo luogo perché, lo raccontavo al sindaco, a un anno fui portato a fare le prime vacanze sull’isola d’Ischia. Ho un album di famiglia che lo ricorda, quindi conosco il valore di questo luogo e lo trovo bellissimo perché a Ischia c’è una varietà di offerta: ovviamente il mare, in quanto è un’isola, però anche dei luoghi all’interno di grande valore, dei paesaggi incantevoli.

C’è chi ha almeno cinque sei punti di osservazione che sono straordinari quando noi parliamo della bellezza. La bellezza è una nozione quasi filosofica nella quale si riassumono e si sintetizzano tanti caratteri. Ecco, questa è la bellezza dove noi abbiamo il paesaggio che Benedetto Croce definiva il volto amato della patria. Croce, nella relazione alla prima legge sul paesaggio, dice appunto che il paesaggio è il volto amato della patria.

Quindi abbiamo il paesaggio, abbiamo la natura, per fortuna ancora protetta, ma lì bisogna lavorare con grande attenzione. Abbiamo le testimonianze, le pietre che ci parlano».