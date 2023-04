Minacce ai candidati, l’excusatio non petita accusatio manifesta di Pasquale Capuano

Il primo errore del candidato sindaco della maggioranza uscente è arrivato. Dopo la presentazione ufficiale e alcuni post social di contenimento, Pasquale Capuano ha messo il piede in fallo. E lo ha fatto ancora prima che la campagna elettorale prenda il via e si alzi la tensione della competizione.

Un errore di comunicazione, forse, figlio di una sorta di contenimento e commissariamento del candidato da parte del duo Pascale-De Siano. Come vi abbiamo raccontato ieri mattina, Davide Laezza ha accusato durante il nostro talk “mezzogiorno a Forio” di non essere riuscito a comporre una lista nella coalizione di Stani Verde a causa di minacce e intimidazioni rivolete ai suoi colleghi (forse più giusto “amichetti di play station” considerando l’anagrafe). Una dichiarazione ripresa e che, essendo senza un riferimento diretto, avrebbe lasciato il tempo che trova una dichiarazione da pre-campagna elettorale.

Per essere onesti, come Dispari, avevamo chiesto al candidato sindaco Pasquale Capuano un’intervista da realizzare per questa edizione (come quelle rese da Vito Iacono e Stani Verde in altra parte del giornale) ma Capuano ci ha richiesto di rinviare al fine settimana. Tuttavia, nel pomeriggio di ieri, lo staff della comunicazione di Capuano ha diffuso una nota che ha il sapore dell’ excusatio non petita accusatio manifesta.

“Da giorni – riporta la nota – leggo sulla stampa locale e sui social network parole pesanti contro la squadra di giovani e meno giovani che rappresento. Alcuni candidati, e potenziali tali, di altri schieramenti e loro sostenitori (a quanto pare), stanno rilasciando dichiarazioni che ledono la dignità non tanto politica ma umana degli uomini e delle donne del nostro schieramento”

Non ci capisce perché Capuano si sente il destinatario delle minacce di Laezza? Coscienza sporca? Per caso i rapporti di famiglia che tutti conosciamo rendono le accuse più facilmente collegabili? Che necessità c’è di accusare altri di calunnia se questo vuol dire essere chi minaccia?

“Sono dell’idea che l’attacco politico – scrive ancora la nota di Capuano -, lecito e sacrosanto, termini laddove si inizia a far passare il messaggio che stiamo utilizzando metodi quali la minaccia, l’intimidazione, l’aggressione, la pressione. Pertanto, vi invito a denunziare alle forze dell’ordine eventuali atteggiamenti del genere, in caso contrario si paleserebbe un tentativo di ‘diffamare’ e ‘calunniare’ una squadra – la nostra – che con tutti i pregi e tutti i difetti non può essere associata a metodologie in uso presso i clan di camorra”.

Capuano è il primo a dare un nome alle minacce: “passare il messaggio che stiamo utilizzando metodi quali la minaccia, l’intimidazione, l’aggressione, la pressione”. Perché difendersi da un cosa che nessuno ti ha accusato?

“Ciò detto – conclude la nota –, non basta pubblicare una foto per invocare la pace sociale, ma bisogna sostenerla, senza alimentare il venticello della calunnia con il solo scopo di denigrare l’avversario. Pertanto, l’auspicio è che si abbassino i toni e che anche gli altri inizino a parlare di progetti e della Forio che vogliamo”.

Signori, è solo l’inizio…