Mima “Ti taglio la gola”, gli arriva l’ammonimento del Questore

Ugo De Rosa | La fine della relazione, la colpa “esterna” della famiglia e i rapporti che si stanno deteriorando giorno dopo giorno ed episodio dopo episodio, stanno animando due famiglie ischitane. L’ultimo atto è l’ammonimento che arriva da parte del Questore di Napoli che inizia a mettere nero su bianco in una vicenda non bella raccontare.

Dopo alcuni episodi che si sono vissuti in pubblico, prima in zona “Varchetta”, poi in zona “Nostromo” e poi ai Pilastri, ora si iniziano a registrare i primi passi dell’autorità giudiziaria. Per ora è stato spiccato un ammonimento (amministrativo) in attesa che gli aspetti penali della vicenda abbiano il loro sviluppo.

Il Questore ha comunicato che “nei confronti del nominato in oggetto, è in corso un procedimento amministrativo finalizzato all’adozione dell’Ammonimento del Questore, su richiesta di C.A.. Tale atto è motivato dal fatto che, in base alla richiesta di ammonimento formulata dalla predetta è emerso quanto segue: “da circa un mese, ha posto in essere comportamenti ascrivibili agli atti persecutori nei confronti dell’istante, sorella del suo ex convivente, accusandola di essersi appropriata di oggetti personali appartenenti alla defunta madre. Ed invero, quest‘ultimo contatta tramite Whatsapp l’istante insultandola, tanto da costringerla a bloccare il suo numero di telefono”.

Alla base di tutto, c’è il “non “accettando” la scelta dell’ex convivente di interrompere la relazione, ha iniziato a perseguitare la C.A. seguendola e appostandosi nei pressi della sua abitazione e ogni qualvolta la incontra, la minaccia, mimando il gesto con la mano di tagliarle la gola. Le condotte descritte hanno ingenerato nell’ istante uno stato d’ansia e turbamento, tanto da temere per la sua incolumità e per quella dei propri cari”