Milwaukee passa sul campo dei Clippers, 3 punti di Gallinari

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Affermazione esterna per Milwaukee nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di scena di fronte agli oltre 19mila spettatori della Crypto.com Arena di Los Angeles, i Bucks, secondi a Est alle spalle dei Boston Celtics, superano i Clippers per 124-117 con 35 punti di Lillard e 34 di Antetokounmpo, autentici mattatori di un incontro che ha visto in campo anche Danilo Gallinari. L’ala grande di Sant’Angelo Lodigiano, classe 1988, contibuisce al successo del quintetto del Wisconsin con 3 punti in sette minuti scarsi di impiego. Una nottata di Nba in cui prevale il fattore trasferta, visto che le uniche vittorie casalinghe portano la firma di Oklahoma City e Memphis. I Thunder, in testa a Ovest, travolgono i Memphis Grizzlies per 124-93 nonostante i 30 punti infilati da Jakcson, top-scorer del match (23 di Gilgeous-Alexander tra i locali); i Los Angeles Lakers mettono al tappeto i Minnesota Timberwolves per 120-109 con 29 punti di James e 27 di un Davis come mai determinante (per lui anche 25 rimbalzi). Per il resto, come detto, solo affermazioni esterne. A cominciare da quella dei New Orleans Pelicans, che sbancano il campo di Atlanta Hawks per 116-103 con 55 punti complessivi della coppia formata da Murphy e Williamson. Washington Wizards in versione corsara sul parquet di Miami Heat: successo in volata per 110-108 con 32 punti di Kuzma, il più prolifico della serata. Fa festa anche Indiana Pacers davanti ai tifosi di Orlando Magic: 111-97 alla sirena conclusiva, con Haliburton e Siakam a referto con un bottino di 20 punti a testa. Vittorie in trasferta, infine, anche per Houston Rockets (112-104 sui Sacramento Kings), Brooklyn Nets (120-101 sui Cleveland Cavaliers) e Philadelphia 76ers (79-73 sui New York Knicks).

– Foto Image –

(ITALPRESS).