“MillionDAY” premia la Sicilia, vinto 1 mln di euro a Palermo

Lottomatica, nell’estrazione di sabato 22 febbraio ha premiato la Sicilia. Un giocatore di Palermo ha indovinato la combinazione dei 5 numeri vincenti e realizzato cosi’ il sogno di vincere 1 milione di euro giocando solo 1 euro. I numeri vincenti dell’estrazione sono stati: 13, 22, 25, 26 e 53.

La vincita e’ stata realizzata presso la ricevitoria di Giovanni Agnello, in Via Toselli 106.

La vincita milionaria di Palermo e’ la 100esima dalla nascita del gioco e l’ottava realizzata dall’inizio del 2020.

Fino ad oggi il MillionDAY ha distribuito vincite in tutta Italia per oltre 244 milioni di euro, con 28.509 vincite da 1.000 euro.

