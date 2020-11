Miller comanda le Libere 2 del Gp di Valencia, Rossi lontano

VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Jack Miller fa segnare il giro più veloce al termine delle prove libere 2 del Gran Premio di Valencia di MotoGP. Il pilota australiano della Ducati ferma il cronometro sul tempo di 1’30″622 tenendo dietro il giapponese Takaaki Nakagami (Honda) e Francesco Bagnaia (Ducati). Virtualmente fuori dalla Q2 provvisoria lo spagnolo Joan Mir (Suzuki), leader del Mondiale. Lontano dalle prime posizioni anche Valentino Rossi (Yamaha), soltanto diciottesimo, così come il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) che invece è sedicesimo. Rientra nei primi dieci della classifica combinata Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) in attesa delle FP3. Appuntamento con la classe regina fissato per domani alle ore 10:55 con le terze prove libere che risulteranno decisive per gli accessi in Q2.

(ITALPRESS).