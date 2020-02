MilanoeIschia |#4wd

#Milanononsiferma e #Ischiayouarewelcome non rappresentano, a mio giudizio, due semplici hashtag. Oggi vanno interpretati un po’ come le due facce della stessa medaglia o, se permettete l’azzardo, mi piace molto di più pensare a due voci dello stesso Paese che, lontane ottocento chilometri l’una dall’altra e portandosi fuori dal coro dei silenzi colpevoli e dei provvedimenti fuori luogo, dimostrano all’Italia intera, dal privato, che bisogna sempre saper assumersi la propria quota di responsabilità, specialmente nei momenti difficili in cui i pochi bravi condottieri si distinguono alla grande dai tanti, troppi mezzi soldati in circolazione.

Inevitabile, ovviamente, porre in evidenza le differenze, che pur ci sono. Ad Ischia è stato ancora una volta il gruppo Dimhotels, come nell’emergenza rifiuti del 2008, a metter mano alla tasca per far sapere che Ischia era viva e vegeta nella sua innata ospitalità (che di certo non s’incarna con la “zantraglia” di turno che sbraita contro i turisti in arrivo al Porto, mettendo ingratamente un’isola intera alla berlina), finanziando l’operazione con i suoi soldi e vantando finora sui soli social diversi -anche maldestri, forse perché self made– tentativi di imitazione, ma nessun tentativo di aggregazione, né pubblico né privato. A Milano, invece, il bel video diventato virale in poche ore è partito da una think tank di ristoratori, che si riunisce periodicamente per fare sistema in barba al fatto di essere in qualche modo concorrenti, ed è stato subito “sposato” da amministratori pubblici (a partire dal Sindaco Sala, dal cui profilo è partita la viralità), esponenti dello star system, imprenditori e opinion leader. Il tutto, concretizzatosi in centinaia di migliaia di visualizzazioni e innumerevoli post e riferimenti social, con tanto di menzione in tutti i principali notiziari.

L’unione, da che mondo è mondo, ha sempre fatto la forza. Ad Ischia, invece…