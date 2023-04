Milano imbevibile | #4WD

Il famoso dj e speaker radiofonico Linus, che stimo professionalmente ma che, al pari di Fedez, considero un pessimo promoter di sé stesso, ha espresso una considerazione piuttosto fondata su Milano e i giovani. A proposito degli under 30, infatti, ha dichiarato che “hanno un rapporto ambivalente con Milano: da una parte la giudicano la metropoli più vivace in Italia, dall’altra sono come degli “innamorati respinti” perché non riescono a viverci: tutto è carissimo, dal cibo alle case”.

Vi risparmio i suoi commenti assolutamente di parte sul sindaco Sala e sul suo operato. Piuttosto, mi piace riflettere su Milano e su quello che rappresenta e ha rappresentato nel panorama economico-finanziario nazionale e internazionale e, di conseguenza, per le prospettive di tanti giovani del nostro Paese.

Da sempre la città meneghina è il simbolo dell’efficienza, della produttività e delle opportunità, ma anche dell’enorme dislivello tra nord e sud d’Italia. Emigrare a Milano ha quasi sempre offerto la certezza di poter, in qualche modo, approdare al mondo del lavoro, direttamente o dopo un percorso universitario d’eccellenza come alla Bocconi (per chi ne aveva le possibilità economiche) o a facoltà pubbliche di ottimo spessore. E nell’immaginario collettivo, anche grazie alla comunicazione di maggior rilievo diffusa sin dagli anni settanta nei medium di maggior rilievo e finanche nel cinema, è stato piuttosto facile assegnarle il ruolo di capitale “di fatto” dell’Italia del fare, dei grandi numeri della Borsa, dei capitani d’impresa più rappresentativi e del collegamento con l’Europa che conta.

E’ altrettanto vero che la “Milano da bere” sia solo un ricordo. Oggi lì si soffre come ovunque e forse di più. Perché in mancanza di basi realmente solide, questo stereotipo che rende tutto possibile si dissolve rispetto alla materiale impossibilità a tenere botta con ritmi e costi insostenibili per persone cosiddette “normali” e, peggio ancora, per giovani appena distaccatisi dalla propria famiglia di appartenenza.

Che ne sarà, dunque, di Milano?