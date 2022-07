“Milanello, la casa del diavolo”, Peppe Di Stefano presenta il suo libro a Ischia

Sabato 16 luglio Peppe Di Stefano sbarca ad Ischia! Nella splendida cornice dell’Hotel Aragona Palace, ad Ischia Porto, il celebre giornalista di Sky Sport presenta a tutti i milanisti ed agli sportivi in genere il suo libro “Milanello, la Casa del Diavolo” (Cairo Editore).

Aneddoti, racconti e retroscena del centro sportivo più vincente del mondo, svelati proprio nell’anno il cui il Milan di Stefano Pioli, al culmine di un’avvincente cavalcata, ha conquistato il suo diciannovesimo scudetto.

L’evento, organizzato dal Milan Club Isola d’Ischia, è ad ingresso libero, con inizio alle ore 19.

CHI È PEPPE DI STEFANO

Nato a Catania nel 1981, Peppe Di Stefano ha studiato ingegneria civile, dopodiché ha intrapreso la carriera giornalistica, lavorando dapprima alla radio per il programma sportivo “Catanista” e poi in tv con “Sesta Rete”. Dall’estate del 2010 fa parte della squadra di “Sky Sport”, per cui è attualmente l’inviato al seguito del Milan e della Nazionale italiana di calcio.