Milan espugna Lecce, rossoneri vincono 4-1

LECCE (ITALPRESS) – Eliminato dalla Coppa Italia per mano della Juventus, superato in classifica per un giorno dall’Hellas Verona e circondato dalle voci su una nuova rivoluzione tecnica in arrivo. Eppure al momento di tornare in campo nella ventisettesima giornata di Serie A, al Via del Mare il Milan risponde presente, vince e aggancia momentaneamente il Napoli a quota 39 punti in classifica. A farne le spese un Lecce sconfitto per 4-1 con le reti di Castillejo, Bonaventura, Rebic e Leao al termine di una partita controllata dai rossoneri per gran parte dei novanta minuti, nonostante l’assenza pesante di Ibrahimovic. Ne sa qualcosa Gabriel costretto agli straordinari, ma nulla può al 26′ per evitare l’1-0 dei rossoneri: Calhanoglu si libera sulla fascia, crossa e trova Castillejo che col piattone mette in rete. Nella ripresa, al 53′ Valeri indica il dischetto per un dubbio contatto in area tra Gabbia e Babacar e dagli undici metri Mancosu non sbaglia. Ma la reazione del Milan è immediata e nel giro di pochi minuti i rossoneri chiudono la partita. Prima è il turno di Bonaventura, autore del tap-in vincente dopo la corta respinta di Gabriel, poi quello di Rebic bravo a sfruttare un lancio di Calhanoglu (coinvolto attivamente in 3 gol su 4) e ad involarsi tutto solo verso la porta avversaria prima di siglare la rete del 3-1. E la festa del gol del Milan non è finita: al 72′ Conti crossa dalla destra e il neo entrato Leao mette in rete di testa in tuffo siglando la rete del definitivo 4-1 che riaccende le speranze dei rossoneri in chiave qualificazione europea. Per il Lecce invece la ripartenza è falsa, ma la corsa per la salvezza è ancora tutta da giocare.

