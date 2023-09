In occasione del derby Inter – Milan di sabato 16 settembre, riapre la storica sede del Milan Club Ischia, ubicata a Ischia alla via Giambattista Vico 157 (zona “Mandarino”).

L’appuntamento è alle ore 17 per un brindisi augurale in vista della nuova stagione ricca di appuntamenti, tra Campionato e Champions League.

Poi, a partire dalle 18, tutti incollati al maxi-schermo per tifare Leao e compagni! Eccezionalmente, solo in questa occasione, l’ingresso è aperto a tutti, anche ai non soci.