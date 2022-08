Milan-Chelsea, Juve-Psg, Napoli-Liverpool, Bayern e Barça per Inter

ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Sorteggio complicato per le quattro italiane impegnate nella prossima Champions League. Sulla carta il Milan è la squadra che ha trovato il girone meno complicato: se la vedrà col Chelsea di Jorginho e Koulibaly, il Salisburgo e la Dinamo Zagabria. Non è andata malissimo al Napoli, che pesca sì il Liverpool ma anche Ajax e Rangers, due squadre alla portata degli azzurri. Messi, Mbappè e Neymar per la Juventus, finita nel girone H assieme al Psg. Per i bianconeri anche il Benfica e gli israeliani del Maccabi Haifa. Decisamente sfortunata l’Inter, attesa da un gruppo con Bayern Monaco e Barcellona e completato dal Viktoria Plzen. La fase a gironi scatterà il 6-7 settembre, seconda giornata il 13-14 settembre, la terza il 4-5 ottobre, la quarta l’11-12 ottobre, la quinta il 25-26 ottobre e la sesta e ultima l’1-2 novembre. Accedono agli ottavi (andata fra il 14 e il 22 febbraio, ritorno fra il 7 e 15 marzo) le prime due di ciascun raggruppamento mentre le terze disputeranno i play-off di Europa League. La finale della Champions si disputerà il 10 giugno 2023 allo stadio Ataturk Olympic di Istanbul. Questi gli otto gironi:

GIRONE A: Ajax (Ned), Liverpool (Eng), NAPOLI (ITA), Rangers (Sco)

GIRONE B: Porto (Por), Atletico Madrid (Esp), Bayer Leverkusen (Ger), Bruges (Bel)

GIRONE C: Bayern Monaco (Ger), Barcellona (Esp), INTER (ITA), Viktoria Plzen (Cze)

GIRONE D: Eintracht Francoforte (Ger), Tottenham (Eng), Sporting Lisbona (Por), Marsiglia (Fra)

GIRONE E: MILAN (ITA), Chelsea (Eng), Salisburgo (Aut), Dinamo Zagabria (Cro)

GIRONE F: Real Madrid (Esp), RB Lipsia (Ger), Shakhtar Donetsk (Ukr), Celtic (Sco)

GIRONE G: Manchester City (Eng), Siviglia (Esp), Borussia Dtm (Ger), Copenaghen (Den)

GIRONE H: Psg (Fra), JUVENTUS (ITA), Benfica (Por), Maccabi Haifa (Isr)

