Migranti, Piantedosi “L’Italia chiede un cambio di passo all’Europa”

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro per la migrazione svedese, Maria Malmer Steenergard. “In questa fase cruciale del negoziato sul Patto europeo Asilo e Migrazione – ha dichiarato il ministro – apprezzo lo sforzo della presidenza di turno svedese della UE per arrivare a un possibile conclusione del negoziato in occasione del prossimo Consiglio Giustizia e Affari Interni previsto il giovedì 8 giugno in Lussemburgo”.Nel corso della telefonata, è stata menzionata la disponibilità europea alla richiesta del ministro Piantedosi di ottenere supporto logistico e finanziario per gli oneri che l’Italia dovrà sostenere per far fronte ai flussi migratori. “Il nostro Paese – ha aggiunto Piantedosi – continua a non puntare sullo strumento della relocation perchè non si è rivelato un meccanismo solidale così come concepito”.Il titolare del Viminale ha inoltre sottolineato che “l’Italia si aspetta un cambio di passo da parte dell’Europa soprattutto nell’ambito della dimensione esterna, unica vera soluzione strutturale al problema delle migrazioni dall’Africa”.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).