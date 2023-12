“Miglio zero. Gusto Vero” sabato 16 dicembre lo showcooking a Forio!

Sabato 16 dicembre dalle ore 12.00 presso il Molo Borbonico del porto di Forio prenderà il via l’imperdibile showcooking “Miglio zero. Gusto vero”, una particolare attività di sensibilizzazione e di educazione ambientale proposta dall’Area Marina Protetta Regno di Nettuno e i comuni di Ischia, Forio e Serrara Fontana, all’interno del programma “PESCA IN CAMPANIA qualità e tracciabilità” finanziamento FEAMP tramite la Regione Campania e il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Uno showcooking molto particolare, incentrato sulle tante opportunità che il nostro mare offre per la realizzazione di piatti dal gusto impareggiabile e dalle proprietà ineguagliabili, soprattutto ecosostenibili.

Saranno ben otto gli chef impegnati nella manifestazione, per sette gusti, a “miglio zero”, tutti da provare. A proporre le proprie creazioni saranno: Franco Porto (La Romantica), Mario Calise (La locanda di Vito), Ida Mendella (La Rondinella), Gianluca D’Ambra (Da Ciccio), Nazar Barakouskjy (da Maria Internazionale), Maurizio Patalano (Panetteria Slama), Francesco D’Ambra “Ballerino” (Truck food) e Vito Rullo (Aragona Palace).

La splendida cornice offerta dal mare dell’isola d’Ischia e dal Molo Borbonico di Forio sarà, poi, resa ancora più unica dalla musica della “Purple Project Band” e dall’animazione a cura dai pescatori locali con Domenico & Co.

Curiosità: per l’occasione sbarca sul Molo Borbonico di Forio anche una particolare TikTok Box!

L’evento conclude un percorso virtuoso messo in campo dall’AMP Regno di Nettuno e dai comuni di Ischia,Forio e Serrara Fontana rivolto alla diffusione di buone pratiche attraverso una corretta educazione ambientale (misura 5.68) e la graduale sostituzione delle cassette in polistirolo con altre in materiale ecosostenibile e riutilizzabile(misura 1.43).

Azioni concrete in difesa del nostro bene più prezioso, il nostro Mare.

