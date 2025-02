Micri ko ad Acerra: Serrano e Di Costanzo trascinano i turchinel quarto “ok”

MICRI – REAL FORIO 1-2

Eccellenza | Girone A | 24a giornata

Continuità di rendimento, sesto risultato utile consecutivo e seconda vittoria di fila in trasferta. Il Real Forio batte la giovanissima Micri, passa all’Arcoleo di Acerra e conquista tre punti importanti per i piani alti della classifica. La squadra di Carlo Sanchez consolida la posizione nella zona nobile e si conferma in uno straordinario momento. Succede tutto nel primo tempo: la formazione allenata da Pasquale D’Inverno sblocca il risultato, i turchi rimontano e si prendono il bottino. Il mister non stravolge il suo schema tattico, ma non mancano le novità nell’undici titolare. Confermato Mazzella tra i pali e Velotti fa coppia con Di Costanzo al centro della difesa, sulle corsie ci sono Aniceto e Pistola. A metà campo Pelliccia completa il reparto con Sogliuzzo e Di Lorenzo, soltanto dalla panchina Arcamone. Serrano vince il ballottaggio con Acosta ed è il terminale offensivo, i due esterni d’attacco sono Castagna e Peluso.

La cronaca si apre con gli ospiti subito pericolosi, al 2’ però ci sono da segnalare delle timide proteste dopo un contatto in area su Di Lorenzo: l’arbitro non ferma il gioco e lascia proseguire. L’azione va avanti e Serrano colpisce di testa, la sua deviazione però è imprecisa. Al 6’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Castagna cerca la girata aerea, ma il tentativo del calciatore isolano termina sul fondo. Passano pochi secondi e Di Lorenzo raccoglie una sponda di Serrano, la conclusione non crea problemi alla retroguardia di D’Inverno. Al 10’ altro episodio nell’area della Micri, con Pelliccia che viene agganciato da un avversario: questa volta l’arbitro interviene per assegnare il penalty al Real Forio. Sul dischetto si presenta Serrano che calcia a botta sicura, ma Iodice intuisce la direzione del tiro e respinge.

Sul ribaltamento di fronte i padroni di casa spaventano i turchi con una ripartenza di Di Giacomo, Mazzella deve intervenire e Sogliuzzo allontana la minaccia. Al 14’ Castagna riceve da Pistola, si accentra e fa partire il destro: sfera fuori. Due minuti più tardi Iodice non si fa sorprendere dalla giocata di Serrano e blocca in due tempi. La manovra si capovolge e Pelliccia sbaglia il retropassaggio, Auriemma anticipa Mazzella e da buona posizione insacca per il vantaggio locale. Gli ospiti reagiscono e trovano il pareggio sull’asse Castagna-Di Lorenzo: l’iniziativa del numero 7 premia Serrano che controlla in area e batte Iodice con un diagonale vincente. I biancoverdi restano proiettati in attacco e l’autore del gol sfiora la doppietta con un’incornata leggermente alta.

Sul corner successivo Di Costanzo si libera dalla marcatura, svetta a due passi da Iodice e impatta di testa per il raddoppio dei ragazzi di Sanchez al 32’. Le ultime emozioni della prima frazione sono targate Di Giacomo da una parte e Pelliccia dall’altra. L’allenatore modifica il centrocampo ad inizio ripresa, Arcamone e Cittadini prendono il posto di Pelliccia e Di Lorenzo. Il guizzo in apertura di secondo tempo è del solito Serrano che conclude dal limite e impegna l’estremo difensore. Al 54’ rischia la difesa isolana, con Di Costanzo beffato dalla velocità di Di Giacomo: Mazzella è provvidenziale in uscita e interrompe l’azione.

Al 57’ traiettoria insidiosa di Coppola e il legno salva il Real Forio, brivido per la retroguardia con Sanchez che inserisce Cabrera per Velotti, non al top della condizione dopo uno scontro di gioco. La Micri si affaccia ancora dalle parti di Mazzella con un destro largo di Ferro al 63’. Problemi difensivi per i turchi che perdono per infortunio Di Costanzo, al suo posto c’è Ballirano. A metà frazione Sogliuzzo cerca di superare Iodice con un colpo di testa, il pallone però si spegne a lato; Cittadini invece si incarica della battuta di una punizione senza trovare la porta. L’ultima mossa dalla panchina è l’ingresso di Acosta per Serrano e proprio il centravanti va ad un passo dal tris all’84’.

Occasione nel finale per Pistola: Cittadini imbuca per il compagno che calcia, la difesa chiude. All’85’ sassata di Ballirano dalla distanza: la palla si stampa sulla traversa e torna in campo. Due giri di lancette più tardi altro palo colpito, nella circostanza da Acosta: l’attaccante approfitta dell’errore di Di Sarno e cerca di beffare Iodice fuori dai pali, ma la sfera finisce sul legno alto. Nel recupero Mazzella è ancora decisivo in uscita, il Real Forio gestisce il vantaggio e vince al triplice fischio. Il prossimo turno si giocherà di nuovo in trasferta, i turchi faranno visita al Castel Volturno.

Il tabellino

Micri: Iodice, Varriale (51’ Potenza), Coppola, Bove (86’ Paradiso), Di Sarno, Mori (91’ Palladino), Benincasa, Ferro C. (77’ Esposito), Ferro A., Di Giacomo, Auriemma (65’ Miele). A disposizione: Frungillo, Casella, Norcia, Panico. Allenatore: D’Inverno

Real Forio: Mazzella, Aniceto, Velotti (61’ Cabrera), Di Costanzo (66’ Ballirano), Pistola, Pelliccia (46’ Arcamone), Sogliuzzo, Di Lorenzo (46’ Cittadini), Castagna, Serrano (76’ Acosta), Peluso. A disposizione: Santaniello, Iaccarino, Di Meglio, Buono. Allenatore: Sanchez

Arbitro: Francesco Matrone della sezione di Torre del Greco

Assistenti: Maria Vittoria Ievolella di Benevento e Carlo D’Afiero di Frattamaggiore

Marcatori: 16’ Auriemma (M), 22’ Serrano (RF), 32’ Di Costanzo (RF)

Ammoniti: Arcamone (RF)

Note: 10’ Iodice (M) para un rigore a Serrano (RF)

Durata: 46’ p.t., 49’ s.t.