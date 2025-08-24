Michele Scotto D’Abusco: «Il furto ci ha feriti nell’anima più che nel portafogli»

La testimonianza di un imprenditore ischitano dopo l’assalto al suo punto vendita

Con Michele Scotto per commentare la fine di questo caldo agosto di cronaca. Nei giorni scorsi abbiamo letto di un furto avvenuto nel punto vendita Cicli Scotto. Quello che emerge è soprattutto la frustrazione rispetto alla realtà e all’applicazione del Codice di procedura penale. Certe volte, davanti all’evidenza della norma e della legge, i cittadini si sentono disorientati rispetto a quella che dovrebbe essere una giustizia applicata con maggiore celerità. Prima di ascoltare Michele va detto che i responsabili del furto sono stati identificati, ma il Pubblico ministero non ha concesso l’arresto perché non colti in flagranza di reato e non trovati in possesso della refurtiva. Gli stessi sarebbero protagonisti di almeno altri sette-otto episodi di furto commessi sull’isola. Sono tutti sotto osservazione da parte della magistratura inquirente e delle forze dell’ordine.

«Vedere le immagini del proprio luogo di lavoro violato è una violenza privata, anche al di là del codice penale», spiega Scotto. «Quello che si prova è proprio ciò che dicevi tu: frustrazione. Perché oggi chi ha una ditta o una piccola azienda come la nostra conosce i sacrifici e le difficoltà per portare avanti l’attività e poi si ritrova, in un attimo, completamente svilito e derubato, quasi violentato nell’animo. Fa male. Poi bisogna fare i conti con le attuali normative e le leggi che permettono a chi trasgredisce di tornare liberamente alla propria vita, mentre tu devi affrontare spese, rimettere in ordine e sistemare ciò che ti è stato tolto».

Il furto non ha avuto un grosso impatto economico, grazie anche alla prudenza, all’attenzione e alla presenza delle telecamere di sorveglianza che in qualche modo hanno rappresentato una forma di precauzione. «Al netto del furto, che non è stato economicamente rilevante, è stato però pesantissimo dal punto di vista morale», sottolinea Scotto.

«Ciò che ci ha ferito di più è stata la sfacciataggine e la violenza, seguita dallo sbeffeggio successivo all’identificazione. Certo, ringrazio Dio perché dal punto di vista materiale il danno è stato marginale, ma la cosa più dura è stata questa». Poi racconta un episodio: «Uno della banda, tranquillamente e con arroganza, sorridendo perfino davanti alle autorità, ci ha detto: “Con voi stasera abbiamo solo perso tempo”, perché probabilmente il bottino non era stato proficuo come in altri colpi. Questo atteggiamento ci ha feriti più del furto stesso».

Un altro aspetto che preoccupa è la sensazione che questo gruppo non operi isolato, ma che possa rappresentare la “falange armata” di un’organizzazione più ampia. «Assolutamente sì», commenta Scotto. «Da profano in materia investigativa è palpabile l’organizzazione. Hanno agito materialmente in tre o quattro, come abbiamo visto dalle telecamere, ma sono ragazzi vittime delle dipendenze e del sistema. Erano sotto l’effetto di potenti droghe e non avevano la lucidità per muoversi con la freddezza con cui hanno agito. Abbiamo ricostruito le loro ore prima del colpo: sono stati in un piccolo minimarket della zona, dove hanno preso un panino e delle birre; poi in un deposito, dove hanno rubato un tablet e dei contanti, pare fosse il luogo di lavoro di uno di loro. Subito dopo sono venuti da noi. La refurtiva è sparita in pochissime ore: qualcuno evidentemente la ritira e li rifornisce di denaro o sostanze stupefacenti di cui hanno bisogno. Non lavorando, il metodo che utilizzano per procurarsi ciò che cercano è colpire continuamente ai danni della cittadinanza».

Alla domanda su come abbia scoperto il furto, Scotto racconta: «Intorno alle 22.30 si è cominciato a vociferare che fosse accaduto qualcosa. In quel momento il nostro sistema di allarme sonoro era disattivato per problemi tecnici, e abbiamo pensato che qualcuno potesse esserne a conoscenza. L’allarme non ha quindi inviato alcuna segnalazione tramite l’app sul cellulare. I malviventi sono rimasti quasi un’ora dentro al negozio a cercare il registratore delle telecamere. Per persone sotto l’effetto di stupefacenti è difficile pensare a una tale organizzazione: questo ci ha fatto capire che erano aiutati. Qualcuno li ha visti, ma non capiva se fossero autorizzati o meno, e così la voce si è diffusa. Verso mezzanotte un nostro conoscente ci ha avvisati e, una volta arrivati, abbiamo trovato la porta sfondata e il locale a soqquadro».

Colpisce anche il fatto che non abbiano toccato merce di grande valore. «È vero», spiega. «Le bici elettriche, che non sono certo economiche, erano esposte, ma non interessavano. Cercavano solo contanti e apparecchiature facilmente rivendibili. Alla fine hanno svuotato la cassa, circa 200-250 euro in banconote di piccolo taglio. Ci hanno perfino lasciato in un sacchetto le monetine da uno e cinque centesimi, che avevamo accantonato perché ormai non si usano quasi più. Poi hanno preso un cellulare e una cassa acustica bluetooth. Tutti oggetti da convertire subito in ciò di cui avevano bisogno».

Tra amarezza per l’impunità, paura di un’organizzazione criminale alle spalle e la tristezza per ragazzi giovanissimi già distrutti dalle dipendenze

E la riflessione finale è amara: «Quello che penso da quella notte, ma anche da prima, è che nel nostro Paese si diffonde sempre più la sensazione di impunità. A scuola, in famiglia, ovunque, sembra che tutto sia possibile e niente si paghi. Non c’è più la consapevolezza che a un’azione possa corrispondere una reazione. Quei ragazzi con cui abbiamo avuto a che fare conoscono alla perfezione i limiti della legge penale italiana e sanno come sfruttarli. Chi vuole trasgredire le regole si sente libero di farlo».

«La frustrazione», aggiunge, «l’ho percepita anche negli operatori di polizia. Quella notte, dopo ore di lavoro, mi hanno detto: “Noi più di questo non possiamo fare, abbiamo fatto tutto ciò che la legge ci consente”. E questo lascia davvero l’amaro in bocca».

Infine un pensiero ai ragazzi coinvolti: «Devo essere onesto, soprattutto per uno della banda, che ha appena diciott’anni, proviamo grande dispiacere. È triste vedere un ragazzo così giovane già devastato dalla dipendenza, che si sta rovinando la vita. Io mi aspetterei che lo Stato e le istituzioni tendessero una mano per recuperare queste vite. Perché se un trentenne o quarantenne può avere ormai scelto la propria strada, un diciottenne avrebbe ancora una possibilità di cambiare».