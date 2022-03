Michele Scotto D’Abusco: fine dell’incubo. Doping, il tribunale di Lucca lo ha assolto!

Giovanni Sasso | Michele Scotto D’Abusco nel marzo 2016 conquistò il titolo italiano Gran Fondo, con la decisiva vittoria valevole per la competizione ciclistica “Il Diavolo il Versilia”, in maniera legittima e “pulita”. Lo ha stabilito il Tribunale di Lucca, in persona del Giudice Unico dott.ssa Felicia Barbieri, che ha assolto Scotto D’Abusco «perché il fatto non costituisce reato». Difeso dall’avvocato Antonio De Girolamo, il ciclista isolano vede riconosciuta la propria buona fede a distanza di sei anni dalla vittoria del campionato di Gran Fondo. Scotto D’Abusco fu trovato positivo in seguito «ad un controllo antidoping effettuato il 25 marzo 2016 dalla NADO Italia a Pescara, al termine della Gran Fondo Diavolo in Versilia», riportava il CONI nel bollettino relativo alle positività, sottolineando che le sostanze riscontrate erano «3’ Idrossi –Stanozololo (Stanozololo metabolita) – 16β Idrossi – Stanozololo (Stanozololo metabolita)».

Scotto D’Abusco veniva tratto a giudizio «con decreto di giudizio immediato emesso, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, in data 28.08.2017, per rispondere all’imputazione del reato di cui all’art. 9 comma 1 L. 14/12/2000 n. 367 per avere assunto idrossi stazonolo (stazonolo metabolita) al fine di alterare le prestazioni agonistiche durante la gara ciclistica denominata “Il Diavolo in Versilia” in Lido di Camaiore il 20 marzo 2016». Dopo un rinvio e una obiezione della difesa circa la competenza del Tribunale di Lucca (chiedendo il trasferimento presso il Tribunale di Roma), ci si è messa la pandemia a rallentare il procedimento. Alla fine il giudice ha confermato la competenza per territorio del Tribunale di Lucca e dopo oltre due anni c’è stata la prima udienza.

NIENTE DOLO – Il giudice, nella sentenza, sottolinea «che quelle condotte non caratterizzate dallo scopo di incidere, alterandola, sulla qualità della prestazione agonistica (o di mutare l’esito dei controlli anti-doping) – ovvero addirittura poste in essere senza alcuna consapevolezza sulla natura dopante delle sostanze assunte – non possono dirsi caratterizzate da dolo specifico, seppure idonee ad integrare l’illecito disciplinare». Il Tribunale, benché ritenga che «è indubbio che gli esiti delle analisi sui campioni di urina dello Scotto D’Abusco abbiano evidenziato la presenza di una sostanza dopante idonea ad alterare la prestazione sportiva», evidenziando come «è pacifica invero natura dopante della sostanza rinvenuta nelle urine del prevenuto la quale costituisce presupposto per l’integrazione del reato previsto dall’art. 9 della L. n. 376/2000 (…)» ha comunque sottolineato «che permane invece un dubbio, legittimo, circa la sicura consapevolezza in capo al prevenuto dell’assunzione della sostanza al fine specifico di alterare la propria prestazione agonistica, nella certa consapevolezza – a monte – della natura dopante della sostanza medesima». Il Tribunale, oltre a valutare l’ammissione di Michele di aver assunto il prodotto per aumentare la produzione di testosterone, spiega che «trattasi, in particolare, di prodotto che, almeno all’epoca, risultava in libera vendita (tanto che il prevenuto, come dimostrato dalle fatture prodotte in atti, lo aveva ritirato e posto in vendita nel proprio esercizio) ed in relazione al quale non si può fare a meno di osservare come, già nella descrizione presente sulla confezione, si specifichi come lo stesso venisse commercializzato dall’azienda “Nutrend” quale integratore alimentare».

DICHIARAZIONI LEALI – Il Tribunale di Lucca ha appurato che le dichiarazioni di Scotto D’Abusco fossero verosimili, ovvero che l’integratore assunto «agisse sull’organismo in maniera del tutto naturale, senza porsi pertanto alcun problema circa la possibilità che il prodotto denominato “Ecdysterone” potesse agire quale sostanza dopante e quindi essere in grado di alterare le prestazioni sportive». Il Giudice Barbieri ha anche evidenziato che Scotto D’Abusco aveva un trascorso agonistico di un certo livello e che era perfettamente a conoscenza delle procedure anti-doping e soprattutto degli effetti scaturiti dai controlli. «Donde non appare plausibile che – conscio di tale situazione – egli abbia cionondimeno deliberatamente assunto la sostanza vietata, nella piena consapevolezza degli effetti della medesima sulle proprie prestazioni – si legge nella sentenza –.

Tali considerazioni portano quindi ad ingenerare un serio dubbio che la riscontrata presenza di sostanze dopanti nelle urine dello Scotto D’Abusco, più che la diretta conseguenza di un’assunzione volontaria di sostanze al fine di alterare la prestazione agonistica, sia invece il frutto di un’assunzione inconsapevole e comunque non finalizzata all’alterazione delle prestazioni agonistiche». Da qui l’assoluzione di Michele dal reato a lui ascritto, quanto meno ai sensi dell’art. 530, co. 2, cod. proc. pen. e conformemente alle stesse conclusioni rassegnate dal Rappresentante dell’Ufficio di Procura». A distanza di 65 giorni dal deposito dei motivi della sentenza, ecco l’assoluzione di Scotto D’Abusco «dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato». Per Scotto D’Abusco la fine di un incubo. Per l’avvocato De Girolamo, grande amante delle due ruote (possibilmente con un motore di grossa cilindrata, però) un’altra bella soddisfazione.