Michele Regine: «La crisi politica di Forio? Ne leggo sui giornali, ma non la vedo…»

Dopo l’ennesimo Consiglio comunale di Forio abbastanza teso abbiamo sentito il presidente Michele Regine.

– La seduta è terminata con la proroga del ruolo di capofila al Comune d’Ischia nella gestione dell’Ambito, ma sono emersi diversi argomenti seri che meritano comunque una trattazione giusta in quella che è la sede del Consiglio comunale al netto delle posizioni tra maggioranza e minoranza…

«Effettivamente il dibattito che abbiamo avuto merita sotto diversi punti di vista ulteriori precisazioni, perché gli argomenti trattati sono di interesse collettivo. Interessi forti, e parliamo chiaramente della salute, del diritto alla vita di ognuno di noi e di conseguenza è normale che ci sia bisogno di una sensibilità ulteriore quando si trattano questi argomenti; e le indicazioni devono provenire da ambo i lati, quindi dalla maggioranza e dell’opposizione, che a mio avviso dovrebbero fare un po’ da trait d’union».

– La risoluzione dei problemi, però, sembra essere comunque distante e differente… Tanto che ci sono stati anche momenti di tensione…

«Per quanto mi riguarda, non ho avvertito quest’atmosfera di tensione. Anzi, secondo me c’è stata anche un po’ più di distensione, a parte dei piccoli sprazzi. Tutto sommato, però, gli interventi sono stati abbastanza omogenei. Per quanto riguarda i contenuti, devo dire che siamo rimasti chiaramente nei temi dell’argomento all’ordine del giorno e dalla minoranza sono state sollevate eccezioni interessanti e dalle quali, appunto, credo che l’Amministrazione dovrà prendere spunto per far fronte ai problemi atavici che attanagliano l’isola d’Ischia in ordine a queste problematiche».

– Tornando al Consiglio comunale terminato senza il numero legale, era soltanto una coincidenza, una circostanza, oppure ciò era dovuto agli strascichi, diciamo, di quella che è un po’ la crisi politica che vede coinvolta la maggioranza?

«Di crisi politica io ne leggo solo sui giornali, ma non ne vedo. Per quanto mi riguarda sicuramente c’è interesse da parte di qualcuno a farla emergere, ma ahimé questa maggioranza dura di più e la fine deve essere attesa ancora un po’. Allo stato non vedo assolutamente alcuna crisi politica per quanto riguarda il futuro di Forio e sul punto tengo a precisare che le elezioni sono ancora abbastanza lontane, perché al 2023 manca ancora un anno e mezzo, a differenza di altre municipalità laddove, invece, le elezioni comunali sono più prossime. Credo che forse più in queste realtà bisognerebbe andare ad incidere da questo punto di vista per dare una sensazione di attivismo, però è sempre bello che Forio offra queste argomentazioni».

IL BILANCIO DEL 2021 E LA PANDEMIA

– Sono felice che sorrida, perché aveva ovviamente colto la mia forzatura sull’ultima domanda. La giunta quando si completa? Sotto l’albero pensavamo che sarebbero arrivati i decreti di nomina dei due assessori. Il sindaco, purtroppo, non ci rilascia interviste e ci offende chiamandoci accattoni. Chiediamo a lei che diciamo è l’enfant prodige di questa maggioranza…

«La domanda va posta ovviamente e tecnicamente al sindaco perché sta valutando, credo, i nomi dei prossimi assessori che sicuramente comunque dovranno andare a rimpinguare la Giunta a seguito delle dimissioni che ci sono state. Su questo, ripeto, non sono in grado in questo momento di indicare con precisione chi andrà appunto a svolgere quel ruolo. Però da un lato sono curioso anch’io e non lo nascondo».

– In conclusione, siamo in un momento particolare anche di bilancio di questo 2021. Vogliamo provare per un attimo a stilare un piccolo bilancio e magari fare gli auguri a Forio per questo nuovo anno che sta arrivando?

«Grazie della domanda. L’argomento principale che riguarda il futuro di Forio, a fronte di questa emergenza pandemica di carattere mondiale che sta portando con sé strascichi terribili dal punto di vista socio-economico, e che questa Amministrazione ha cercato e sta cercando di portare avanti quella che è la propria vocazione, è di attivarsi chiaramente per le varie problematiche che attanagliano la cittadinanza. Questo è avvenuto e abbiamo trascorso un’estate ottima. Le aspettative erano diverse, mentre i risultati hanno dato ragione a questa Amministrazione e le presenze hanno garantito introiti a tutte le aziende e di riflesso chiaramente all’indotto economico. Speriamo a questo punto, direi anche isolano, di vivere un inverno più sereno, economicamente più tranquillo, anche se comunque non c’è da scherzarci su. Abbiamo tante problematiche e ci sono situazioni che andrebbero necessariamente e urgentemente affrontate. Quest’oggi (martedì mattina, ndr) se ne è discusso in parte, ma voglio dire che in ogni caso la questione generale, la questione povertà e la questione benessere vanno affrontate in maniera incisiva; credo, anzi reputo in maniera diciamo condivisa con tutte le municipalità».