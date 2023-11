“Michele è vita!” il ricordo commosso di Zia Marianna

Un laboratorio, una maiolica e un ulivo per un ricordo constante, continuo, presente di Michele Monti, lo studente del Mattei rimasto vittima del fango assassino dell’Epomeo sceso giù all’alba del 26 novembre 2022.

Sono questi i simboli che ieri, durante un’assemblea straordinaria degli studenti, sono stati presentati al Mattei alla presenza della stampa, della Preside Mancino, dei familiari di Michele, di una delegazione di studenti del Liceo Buchner, degli avvocati Emanuele Di Meglio e Vincenzo Molino, past e presidente del Rotary Club Isola d’Ischia, dei rappresentanti del comune di Casamicciola Terme con l’assessore Iaccarino e il consigliere Pisani e una nutrita delegazione di forze dell’Ordine. Era presente per la Polizia di Stato, il vicequestore Ciro Re e il poliziotto simbolo di una strage, Massimo Gravina insieme agli esponenti del Stazione Carabinieri di Ischia e della Compagnia della Guardia di Finanza di Ischia.

Le parole della zia di Michele Monti, la Signora Marianna Castagna sostenuta nell’abbraccio di Isabella, hanno rappresentato il momento più delicato dell’intera mattinata trascorsa al Mattei: “A me piace parlare di Michele al presente. Michele è vita. E’ gioia. E’ l’allegria. Michele è meraviglioso! Io sono quella che zia che lo difendeva sempre. La mamma lo rimprovera per la scuola – ricorda – e io subito, ma no Michele, eddai lascialo stare. Quando ci riunivano la domenica, noi siamo in tanti, però comunque era la fetta più grande (e il pensiero a Gianluca, Valentina, Francesco e Maria Teresa è delicato ed evidente), entravo e dicevo dov’è mio nipote il più bello, lui si alzava e diceva “Zia eccomi” e me lo mangiavo di baci”.

“Io voglio che Michele sia, lo vediate come un vostro figlio, come un vostro fratello. Ma tutte le vittime perché non vadano dimenticate. Erano di sani principi, Michele era educatissimo perché aveva genitori educatissimi. Dodici vittime, tutti giovani, tutti belli. Spero che non succederà più. Io non voglio aver paura di vivere sulla mia isola – aggiunge Marianna – . Io voglio vivere con serenità. Non voglio pensare con un domani, un altro giovane, un’altra famiglia, faccia questa fine. Non è bello. non è facile. L’isola d’Ischia è bella ma ognuno di noi veramente deve pensare a come, cioè a come veramente non capitare più questa cosa di cui si parla, si parla, si parla. Io voglio concludere con gioia e voglio che veramente questo parlare di Michele sia un parlare di vita perché Michele lo abbiamo visto, era vita e io sono felicissima di avere un nipote come Michele”.