L’avvocato Michele Calise, candidato nella lista Passione Forio con Stani Verde candidato sindaco, no ha dubbi: “Forio deve essere liberata da una classe politica autartica, egocentrica e che ha lavorato solo per pochi intimi abbandonando il paese. Per noi – aggiunge – Forio ha bisogno di ripartire dalla sua bellezza, dalla sua storia, dal suo territorio e, soprattutto, dall’energia e dalla forza dei suoi cittadini. Cittadini liberi di poter esprimersi, poter lavorare, poter progredire”