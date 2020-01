Michelangelo Di Maio primo italiano alla Maratona di Dubai 2020

Alle 7 in punto di venerdì 24 gennaio (le 4 del mattino in Italia) si è corsa l’edizione 2020 della maratona di Dubai, a cui hanno partecipato circa 2000 atleti provenienti da tutto il mondo. Ottima la prestazione dell’atleta isolano Michelangelo Di Maio che con il tempo di 3 ore 4 minuti ed 8 secondi si è classificato primo tra gli italiani in gara e 111^ assoluto. La temperatura di 21 gradi già alla partenza non ha certo aiutato gli atleti in gara, incentivati principalmente per l’elevato montepremi in palio, infatti il primo classificato, l’etiope Olika Adugna ha vinto la cifra di 100.000 dollari.

Questa per il Presidente dei Forti e Veloci isola d’Ischia era sua 26^ 42 km e la prima maratona dopo l’Ironman di Zurigo ed è stato quindi un ottimo test per le prossime gare del 2020. Con lui a Dubai anche un altro atleta dei Forti e Veloci , Aniello Iovinella che non avendo ancora recuperato da in lieve fastidio muscolare, ha concluso la gara di 10 km con il crono di 48 minuti.