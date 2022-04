Michelangelo Di Maio conquista un’altra medaglia internazionale

Con la sua 28^ maratona Michelangelo di Maio porta a casa un’altra una medaglia internazionale , quella della Maratona per eccellenza , Boston.

Il 18 aprile, come da tradizione il terzo lunedì di aprile , in occasione del Patriot Day, si corre la maratona più antica del mondo e probabilmente anche la più prestigiosa, che quest’anno festeggiava anche i 50 anni dalla partecipazione di una donna in gara.

A due anni di distanza dall’ultima maratona corsa a Dubai a gennaio 2020, il presidente dei Forti e Veloci isola d’Ischia conclude i 42 km in 3.07.07, considerato il percorso molto impegnativo per i continui saliscendi è un tempo che soddisfa pienamente le sue aspettative. Come sempre con Michelangelo è passato per le strade di Boston anche il nome dell’isola d’Ischia.