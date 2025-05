Michela Terranova: la regina dei 57 kg junior è ancora lei. Ottavo titolo italiano per la fuoriclasse dell’Ischia Judo

Non si ferma la corsa di Michela Terranova. L’atleta in forza al Centro Sportivo Carabinieri di Roma, cresciuta tra i tatami dell’Ischia Judo sotto la guida esperta del padre Rosario, conquista per l’ottava volta il titolo di Campionessa d’Italia nella categoria 57 kg Junior, confermandosi regina indiscussa della sua classe.

A Leini, in provincia di Torino, durante i Campionati Italiani Junior, la giovane campionessa ha dominato la competizione imponendosi su circa 25 atlete in categoria. Cinque gli incontri disputati, cinque le vittorie nette: Michela non ha lasciato spazio alle avversarie, mettendo in mostra tutto il suo talento, la sua determinazione e quella pulizia tecnica che ormai la contraddistingue da anni.

Dietro questo ennesimo trionfo si cela una storia fatta di passione familiare e sacrifici. Michela è figlia d’arte: suo padre Rosario Terranova, cintura nera 4° dan, non è solo il suo primo maestro ma anche una figura chiave nel judo campano, oggi coordinatore tecnico di tutte le squadre agonistiche femminili della regione. È proprio sul tatami dell’Ischia Judo che Michela ha mosso i primi passi, respirando judo fin da bambina e costruendo giorno dopo giorno un percorso sportivo di altissimo livello.

Il passaggio al prestigioso gruppo sportivo dei Carabinieri ha rappresentato un salto di qualità, ma il legame con le sue radici non si è mai spezzato. Ogni medaglia, ogni podio, ogni ippon è anche un tributo alla scuola ischitana, alla dedizione di una famiglia intera che ha fatto del judo uno stile di vita.

“È stata una gara dura, ma ero concentrata e determinata – ha dichiarato Michela a fine giornata –. Ogni volta che salgo sul tatami lo faccio per rappresentare la mia famiglia, il mio maestro e tutte le persone che hanno creduto in me”.

Con questo ottavo titolo nazionale Michela Terranova scrive un’altra pagina dorata della sua giovane ma già straordinaria carriera. Il futuro? È tutto dalla sua parte. In molti la vedono già pronta per il grande salto tra i Senior e per farsi strada anche a livello internazionale. E se il buongiorno si vede dal mattino, il judo italiano può sognare in grande.