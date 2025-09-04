giovedì, Settembre 4, 2025
Michela Terranova è la nuova campionessa Europea di judo

La judoka ischitana conquista l’oro europeo juniores nei –57 kg a Bratislava, firmando il suo primo titolo continentale

Bratislava ha fatto da cornice a un’impresa che resterà nella memoria dello sport italiano. Michela Terranova, talento nato e cresciuto a Ischia e ora nel gruppo sportivo dei Carabinieri, ha conquistato il titolo europeo juniores nella categoria –57 kg, aggiungendo una pagina importante alla giovane storia del judo azzurro.

A soli vent’anni, la judoka isolana si è imposta in una competizione di altissimo livello, mostrando una maturità tecnica e tattica che va oltre la sua età. Numero tre del ranking mondiale juniores, Michela ha confermato a Bratislava il suo valore assoluto, riuscendo a trasformare in oro la costanza e i sacrifici di un percorso iniziato sull’isola verde, lontano dai grandi centri sportivi ma vicino a una comunità che ha sempre creduto in lei.

Il cammino verso la finale è stato intenso, fatto di incontri dominati con sicurezza e lucidità. In finale la campionessa italiana ha affrontato la francese Emma Melis, avversaria di spessore internazionale, riuscendo a mantenere il controllo fino alla vittoria. Sul podio con lei anche l’israeliana Hili Zakroisky e la bulgara Elvida Gureva, entrambe bronzo, ma nessuna ha saputo contrastare la grinta e la determinazione dell’ischitana.

La vittoria di Michela non è soltanto un traguardo personale: è il simbolo di come la passione e la dedizione possano superare ogni barriera geografica. Ischia, spesso raccontata solo per la sua bellezza paesaggistica e il turismo, trova in questa giovane atleta un nuovo motivo d’orgoglio, capace di proiettare l’isola nel panorama sportivo internazionale.

Il successo di Bratislava apre nuove prospettive per il futuro. Dopo i titoli e i podi ottenuti nelle competizioni giovanili, il salto tra le grandi sembra ormai a portata di mano. Michela Terranova non è più soltanto una promessa, ma una certezza: una judoka che incarna il talento, la disciplina e la determinazione necessarie per arrivare ai vertici mondiali.

Per Ischia e per l’Italia del judo, il suo oro europeo è più di una medaglia. È un segnale che dalle radici di un’isola possono germogliare campionesse in grado di portare alto il tricolore in Europa e, presto, anche nel mondo.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

