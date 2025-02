Michela Terranova conquista l’oro alla European Judo Cup Junior di Sarajevo

Un trionfo tutto ischitano e, ovviamente, italiano alla European Judo Cup Junior, dove Michela Terranova, atleta del Gruppo Sportivo Arma dei Carabinieri, ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria -57 kg. Un risultato importante per la giovane judoka isolana, che ha affrontato un torneo insidioso, caratterizzato dalla presenza di numerosi atleti di alto livello, tra cui diverse forti rappresentanti russe. La Terranova ha dimostrato ancora una volta il suo valore, superando tre avversarie russe lungo il suo cammino verso la vetta del podio e affermandosi come una delle migliori atlete della categoria a livello mondiale.

La sua prestazione a Sarajevo conferma l’ottimo stato di forma dell’atleta, che aveva già preso parte a competizioni di altissimo livello. A dicembre scorso, infatti, Michela aveva partecipato al prestigioso Grand Slam di Tokyo, torneo che segna l’inizio del percorso di qualificazione olimpica per Los Angeles 2028. Il torneo bosniaco ha rappresentato la prima competizione importante dell’anno e Michela non ha deluso le aspettative. Dopo aver dominato la Pool A, battendo atlete di Macedonia, Turchia e Russia, ha continuato il suo percorso nelle fasi finali, imponendosi prima sulla polacca Evelina Bosiek e infine superando la russa Elvida Gureva nella finale per l’oro.

Con questa vittoria, Michela Terranova si conferma una delle atlete di punta del judo italiano e mondiale, alimentando grandi speranze per il futuro. La strada verso le Olimpiadi è lunga, ma con prestazioni di questo calibro, la giovane judoka sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. Noi continuiamo a tifare TERRANOVA!