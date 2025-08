“Michael Art” omaggia Valentina De Laurentiis a Castel di Sangro

Valentina De Laurentiis accoglie l’omaggio dell’artista foriano Michael Art, con il Club Napoli Isola d’Ischia presente a celebrare passione, identità e appartenenza azzurra



Domenica 3 agosto, a Castel di Sangro, il ritiro estivo del Napoli si è trasformato in una cornice perfetta per un momento di celebrazione e simbolico omaggio. Il ceramista foriano “Michael Art” ha infatti incontrato Valentina De Laurentiis, figlia del presidente del club Aurelio, per donarle una delle sue ultime creazioni: un’opera ispirata alla seconda maglia ufficiale del Napoli, arricchita da una rappresentazione dei simboli più iconici della città partenopea, a metà tra arte e passione calcistica.

La cerimonia di consegna, svoltasi nei pressi del Palazzetto dello Sport adiacente allo Stadio Patini, ha visto la partecipazione anche di Michele Patalano, presidente del Club Napoli Isola d’Ischia “Diego Armando Maradona”, e di Luigi Cigliano, figura di riferimento all’interno del direttivo.

Entrambi hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa dell’artista, sottolineando il legame sempre vivo tra tifoseria, identità territoriale e colori sociali. Un legame che si è rinsaldato ulteriormente proprio in questi giorni, grazie all’entusiasmo suscitato dalle nuove divise ufficiali, accolte con entusiasmo dai sostenitori presenti al ritiro.

Il Club Napoli Isola d’Ischia, da sempre attivo sul territorio e vicino alla squadra anche nei momenti istituzionali, ha colto l’occasione per ribadire la propria fiducia nella società e nella dirigenza, rilanciando il proprio impegno in vista della stagione alle porte. Cresce l’attesa, e con essa anche il numero degli iscritti, a testimonianza di una passione che non conosce pause e si alimenta giorno dopo giorno, dentro e fuori dal campo.