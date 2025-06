“Mi ritrovai”: Dante come guida nel viaggio interiore

Lunedì 23 giugno 2025, nella suggestiva cornice del Castello Aragonese di Ischia, presso la Casa Canonica dei Calosirto, si terrà una conferenza che promette di affascinare mente e spirito. Il titolo è evocativo: “Mi ritrovai. La Divina Commedia come mappa del risveglio interiore e del cammino”, a cura del Dott. Claudio Maddaloni, psichiatra e psicoanalista junghiano, studioso appassionato dei significati esoterici dell’opera di Dante Alighieri.

L’evento – che avrà inizio alle ore 19:30 – non sarà una semplice lezione accademica, ma un’esperienza immersiva, arricchita dalla proiezione di immagini ispirate ai paesaggi simbolici del Poema. La Divina Commedia verrà riletta come un percorso nell’inconscio, un viaggio iniziatico attraverso Inferno, Purgatorio e Paradiso che, oltre alla dimensione letteraria e teologica, cela profonde verità spirituali.

L’interpretazione proposta da Maddaloni si muove sulla scia di figure come Romolo Valli e René Guénon, che già intravidero in Dante un autore esoterico, custode di conoscenze antiche. Ma è soprattutto attraverso le lenti della psicologia analitica di Carl Gustav Jung e della psicologia transpersonale che questa lettura assume nuova luce: la selva oscura come smarrimento dell’Io, Virgilio come simbolo del Sé guida, Beatrice come principio dell’Anima.

Un momento particolarmente suggestivo precederà la conferenza: una cerimonia sciamanica con mandala del fuoco, in onore di San Giovanni Battista – figura centrale nel simbolismo solstiziale – e di Giovanni Evangelista, il “veggente” dell’Apocalisse. Due archetipi spirituali che si fondono nell’ispirazione del “fuoco interiore”, elemento cardine di ogni autentico cammino di trasformazione.

Il Dott. Maddaloni, autore di Dante Buddista e Mi ritrovai (Alpes, 2022), unisce nel suo lavoro la pratica clinica con una lunga ricerca spirituale, che lo ha portato a esplorare orizzonti quali l’Advaita Vedanta, il buddismo tibetano e la psicologia archetipica. Conduce da anni seminari e workshop in tutta Italia, dedicandosi a far emergere le dimensioni simboliche e terapeutiche del testo dantesco.

Quella di lunedì si annuncia quindi come una serata di rara intensità, in cui la poesia di Dante si farà specchio dell’anima, bussola per ritrovarsi nel cuore del proprio cammino. Un invito non solo a leggere, ma a vivere la Divina Commedia, come viaggio vivo dentro di sé.