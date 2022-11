Mezzogiorno di fuoco al Cretajo. 60enne al Rizzoli

Lite tra vicini al Cretajo. Una domenica di botte e lite tra dirimpettai ha scosso la serenità di questa prima domenica di novembre proprio all’ora di pranzo. Un 60enne è finito all’Ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno per gli effetti del percosse ricevute. Diversi i soggetti coinvolti. Non sarebbe la prima che accadono episodi analoghi. Da chiarire le cause e la dinamica dei fatti. Fatti di inaudita gravità e violenza sui quali è stato aperto un fascicolo dalle Forze dell’Ordine che indagano sulla vicenda.